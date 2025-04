Spal in difficoltà: infortuni e squalifiche complicano la sfida contro Vis Pesaro

Per la Spal la gara di oggi presenta alcune incongnite al di là dell’avversaria. I ferraresi infatti devono fare i conti con le assenze, alcune messe in conto, altre invece no. Oltre agli squalificati Arena e Rao e al lungodegente Karlsson mancheranno per infortunio Bassoli e soprattutto Mignanelli. Quest’ultimo – ai box già nell’ultima partita contro il Pontedera – non ha recuperato e non è chiaro quando tornerà a disposizione. E il suo sostituto naturale Ntenda non è in perfette condizioni. Insiomma nella partita in cui i biancazzurri avrebbero duvotu contare su tutte le proprie risorse, dovranno invece fare di necessità virtù in fatto di formazione.

Per quanto riguarda il modulo mister Baldini dovrebbe confermare il 3-4-3 delle ultime giornate. Una delle ipotesi potrebbe essere l’arretramento di Nador al centro della difesa, con Bruscagin e Fiordaliso ai suoi fianchi, e inserendo Paghera in coppia con Awua in linea mediana. Per il resto, la formazione dovrebbe ricalcare quella che ha pareggiato contro il Pontedera, con Calapai e l’acciaccato Ntenda sulle fasce, e il tridente composto da Spini, l’ex Molina e Parigini. Proprio Molina, che a Pesaro ha lasciato comunque ottimi ricordi, sarà una delle incognite per la Vis.

La Spal deve fare punti per provare a scalare almeno una posizione, ma esiste anche il rischio di finire nel mirino di Sestri Levante e Legnago Salus, che sperano di accorciare le distanze da Antenucci (altro attaccante temibilissimo per esperienza ed opportunismo)e compagni e scavalcarli nell’ultimo turno di campionato. Insomma gli emiliani oltre che provare a vincere, ma anche stare attenti a non perdere terreno.

Precedenti. Sono appena 11 i precedenti tra Vis Pesaro e Spal, decisamente favorevoli ai biancazzurri, che hanno vinto in quattro occasioni contro le due di Pesaro. Cinque volte invece il confronto si è concluso in parità. In realtà però negli ultimi sei scontri diretti il trend è cambiato radicalmente, coi biancorossi che hanno fatto bottino pieno in due circostanze e la Spal si è imposta una sola volta (tre i pareggi). La scorsa stagione le due squadre si sono incrociate a Ferrara alla prima giornata di campionato dopo quasi 20 anni: è finita 1-0 per la squadra di Di Carlo con rete decisiva di Antenucci, al termine di una partita bloccata. Nel match di ritorno invece è stata la Vis Pesaro a sbloccare subito il risultato con Karlsson. La squadra biancazzurra – in quel momento guidata da Colucci – è riuscita a pareggiare i conti in pieno recupero in maniera piuttosto fortunata, con un autogol sugli sviluppi di un corner calciato da Maistro. Prima di questa stagione, la Vis Pesaro non aveva mai espugnato lo stadio Mazza. L’impianto di corso Piave invece è stato violato lo scorso 7 dicembre con una rete di Paganini nel corso del secondo tempo (0-1 il punteggio). Per la cronaca, la Spal non ha mai vinto a Pesaro, dove ha un bilancio di quattro pareggi e una sconfitta. Curiosità: in nove gare su 11 tra Vis Pesaro e Spal sono stati realizzati al massimo due gol.