Calcio serie C, si va avanti con Stefano Capozucca. Ternana, Guida resta al timone col suo gruppo

Nicola Guida resta al timone societario con il suo gruppo. E si va avanti con Stefano Capozucca. Il summit romano svolto nella serata di giovedì sembra aver portato a un’intesa totale sui programmi, vedi anche un riavvicinamento tra il diesse e il direttore operativo-gestionale Giuseppe D’Aniello. Tra i due, nel corso della stagione, ci sono state varie divergenze. La risoluzione delle medesime non potrà che agevolare da subito il percorso societario e quello sportivo. Il fatto che sembrano essere state assunte le prime fondamentali decisioni nell’ottica di un’evidente continuità, lascia presupporre che non siano in vista passaggi di proprietà nonostante un paio di concreti interessamenti anche legati alla realizzazione del progetto stadio-clinica (che resta comunque in ballo). E’ possibile l’ingresso di nuovi soci, ma anche in merito ne sapremo di più a metà settimana, quando dovrebbe tenersi la tanto attesa conferenza stampa in cui saranno illustrati i programmi e le scelte. Non è dunque da escludere che nella medesima possa essere annunciato il nome del nuovo allenatore. Si parla in ogni caso di un tecnico piuttosto giovane e "di categoria", oltre che in grado di saper esaltare le qualità dei giovani. Sono attese notizie anche sul ritiro estivo. Negli ultimi due anni la Ternana ha lavorato a Cascia al "Magrelli Active" dove quest’anno si allenerà il Cosenza.

Nel nuovo organigramma potrebbe avere un ruolo importante Carlo Mammarella. L’ex calciatore, uno dei protagonisti della Ternana dei record, dopo aver concluso la carriera è rimasto nella società rossoverde, ha ottenuto l’abilitazione a direttore sportivo e conseguito il patentino Uefa B di allenatore (ha brevemente traghettato la squadra rossoverde da Lucarelli ad Andreazzoli e viceversa). Mammarella, grande conoscitore della Serie C, potrebbe affiancare il confermato diesse e occuparsi anche della ristrutturazione del settore giovanile. Il lavoro che attende Capozucca è considerevole e complicato. La rosa della prima squadra è in pratica da rifondare, considerando le partenze per fine prestito, gli elevati ingaggi di calciatori di proprietà (anche al rientro dai prestiti) e la richiesta di lasciare la Ternana avanzata da altri (anche non in scadenza di contratto). Tra le prime mosse ci sarebbe il rinnovo per il portiere Tommaso Vitali (’99) e per il centrocampista Kees de Boer (2000).