Calcio serie C. Ternana, l’olandese Kees de Boer ai saluti. C’è il forte interesse di Pescara e Padova

Kees de Boer ha salutato le Fere con il gol segnato a Pescara. Le sensazioni in tal senso divengono certezza. Il cartellino del centrocampista è in scadenza il prossimo 30 giugno e prosegue la calma piatta nell’ottica di un ormai impossibile accordo. Lo scorso inverno l’ex diesse rossoverde Carlo Mammarella, poi sollevato dall’incarico insieme al tecnico Ignazio Abate (che da ieri è il nuovo mister della Juve Stabia), aveva messo sul tavolo una proposta di rinnovo che sembrava essere una valida base di trattativa per il prolungamento.

Poi, tutto è rimasto in alto mare da ambo le parti e nel frattempo il grande campionato dell’olandese ha continuato a generare il forte interesse di Pescara (che segue anche il difensore Alessio Maestrelli) e Padova.

Non è da escludere anche l’ipotesi di un ritorno in Olanda. Per la rosa 2025/2026 si tratta senza dubbio di un importante vuoto da colmare. Per le casse della Società rossoverde è un mancato notevole introito, considerando che De Boer parte a parametro zero (così come era arrivato nel settembre 2023 grazie all’allora diesse Stefano Capozucca), nonostante la grande valorizzazione registrata nelle ultime due stagioni agonistiche. Per quanto riguarda gli altri centrocampisti in rosa, sarà necessario mettersi al tavolo al più presto per definire il futuro di Salvatore Aloi e Federico Viviani che entrano in scadenza di contratto.

Aggiungiamo i duttili Tiago Casasola (per lui c’è un’opzione di rinnovo), Francesco Donati e Fabio Tito, classificabili anche come difensori di fascia. Donati, tra l’altro, si è espresso su validi livelli anche nel ruolo assegnatogli da Liverani nei playoff, ovvero quello di braccetto destro nei tre centrali difensivi. La scadenza 30 giugno 2027 riguarda Andrea Vallocchia e Samuele Damiani. Restando in tema-centrocampo, le pedine che lasciano la Ternana per fine prestito sono Giovanni Corradini (Spezia), Aaron Ciammaglichella (Torino). Per lo stesso motivo parte Dimo Krastev (Fiorentina) difensore che è anche in grado di agire in mediana.