"Dai Ternana, devi continuare a crederci". A Lucca già 700 tifosi con i rossoverdi

di Augusto AusteriTERNIContinuare a crederci. E’ la parola d’ordine in vista della sfida di Lucca (domenica ore 15). Lo rivela anche l’ottimo andamento della prevendita relativa al settore del "Porta Elisa" riservato ai tifosi rossoverdi, vedi i circa 700 biglietti già venduti sui 1.000 disponibili. La squadra, intanto, intensifica a porte chiuse la preparazione tattica all’antistadio, dove si allenerà anche alle 11.30 odierne. Mentre Tito e Capuano sembrano superare i problemi muscolari post-derby, persiste apprensione in merito a Cicerelli. Per il bomber la cautela è d’obbligo ed è quella che domenica scorsa ha indotto Abate a sostituirlo al 15’ della ripresa, al riacutizzarsi del problema al flessore, al fine di evitare guai maggiori anche in prospettiva. Qualora Cicerelli dovesse dare forfait o non essere al meglio, il tecnico potrebbe puntare su Millico come accaduto contro il Perugia per la sostituzione. E’ inoltre inevitabile che i riflettori siano puntati sulle scelte relative al reparto difensivo. Uno tra Maestrelli e Fazzi (tra l’altro entrambi in diffida) sostituirà Loiacono che ha purtroppo terminato in anticipo la stagione. Per la corsia mancina è possibile un ballottaggio Tito-Martella. Sulla trequarti potrebbe esserci spazio per il rientro a gara in corso di Romeo, punto fermo dello scacchiere prima dell’infortunio al collaterale che lo ha obbligato a saltare sette partite.

Per quanto riguarda la Lucchese arriva il quarto passaggio societario in circa due mesi. La Slt Associati s.r.l. ha ceduto la proprietà del Club alla Sanbabila s.r.l. che ha nominato il dottor Nicola D’Andrea nuovo amministratore unico. Un nome legato a questa operazione (fonte tuttomercatoweb) sarebbe quello di Benedetto Mancini, imprenditore romano che lo scorso settembre tentò di acquisire la Ternana Calcio da Nicola Guida, prima dell’arrivo di Stefano D’Alessandro.

Viareggio Cup. La formazione Primavera conclude ai quarti di finale la sua eccellente avventura nel torneo. I ragazzi di Stefano Morrone escono sconfitti 4-2 ai calci di rigore dalla sfida con il Torino, dopo aver tenuto testa ai granata e mantenuto lo 0-0 fino al termine dei tempi supplementari. Per la Ternana sono andati a segno dal dischetto Valenti e Montenegro (errori di Ferlicca e Boudaas). I rossoverdi tornano in clima-campionato, con l’obiettivo di migliorare la già brillante quarta posizione e blindare i playoff. Domani alle 15 al "Gubbiotti" di Narni è in programma la sfida con l’Ascoli di Cristian Ledesma, terzo in classifica con un punto di vantaggio.