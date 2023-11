Ternana affidata a Roberto Breda. Il tecnico torna dopo otto anni. Lucarelli sollevato dall’incarico

Seconda avventura in rossoverde per Roberto Breda, chiamato a replicare l’impresa-salvezza realizzata nel campionato 20152016. Ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo. Sarà presentato oggi alle 11 nella sala stampa del "Liberati", accompagnato dal diesse Stefano Capozucca. Cristiano Lucarelli, sollevato dall’incarico, lascia la panchina dopo 120 presenze (meglio di lui soltanto Viciani e Tobia), dopo aver vinto un campionato e una Supercoppa. "La società saluta con affetto il tecnico toscano – si legge nel comunicato della Ternana – protagonista del ritorno delle Fere in Serie B, nella stagione dei record, grazie ad una splendida cavalcata. A Cristiano e a i suoi collaboratori vanno il ringraziamento più sincero per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali". Breda, classe 1969, dopo un’importante carriera da calciatore ha esordito da tecnico nella Reggina. Alla Ternana subentrò dopo la 5a giornata ad Avincola che era andato in panchina nella partita di Salerno in seguito alle dimissioni di Toscano. Dall’ultima posizione le Fere raggiunsero il centro classifica già a metà campionato (12° posto finale). Breda ha allenato anche Salernitana, Vicenza, Latina, Virtus Entella, Perugia, Livorno (subentrò a Lucarelli), Pescara e Ascoli. Predilige la difesa a quattro, vanta oltre 300 panchine in B, ha ottenuto tra gli altri il diploma "Pro Uefa" ed è stato relatore al "Coach Experience" evento di spicco per gli allenatori. Oggi alle 14.30 dirigerà l’allenamento di ripresa al "San Paolo" di Narni Scalo, con il "vice" Vincenzo Melidona e il preparatore atletico Donatello Matarangolo, in vista della partita di La Spezia (domenica ore 16.15). Domani alle 18.30 i liguri giocheranno a Lecco la gara di recupero senza il capitano Nikolau.

Le "Fere del Nord" saranno al "Picco". "L’amore per i colori rossoverdi – si legge nel comunicato del gruppo – va oltre ogni sterile polemica, presidenti, dirigenti, allenatori, giocatori o schema di gioco che sia. A La Spezia il nostro gruppo sarà come sempre a sostenere solo e soltanto i nostri colori".