Ternana, festeggia bene il tuo secolo di vita. Con il Pontedera il primo atto dei 100 anni

di Massimo CiaccoliniTERNIIl confronto casalingo con il Pontedera per iniziare col piede giusto il nuovo anno ed il calciomercato sullo sfondo. Squadra, tecnico e dirigenti rossoverdi sono impegnati su tutti i fronti con la ferma intenzione di riprendersi la Serie B proprio nell’anno del centenario della Ternana. Cento sono anche i giorni da presidente compiuti ieri da Stefano D’Alessandro, che ha celebrato il traguardo con un video – non a caso della durata di cento secondi – postato su Instagram, nel quale sono inserite in sequenza le istantanee dei momenti salienti della sua giovane ma già intensa dirigenza. L’annotazione con cui è accompagnato il video è eloquente: "Oggi 100 giorni….nell’ANNO 100…in 100 secondi".

D’Alessandro, è scontato, domani si attende un bel regalo dalle fere e cioè la vittoria col Pontedera al "Liberati" dove il presidente sarà presente. Come noto, contro i toscani il tecnico Ignazio Abate recupererà Capuano e Tito oltreché il portiere Vannucchi che ha scontato la squalifica, per cui l’emergenza in difesa può considerarsi rientrata. Negli ultimi giorni la squadra si è allenata a porte chiuse e per tale motivo non è possibile avere certezze sulle intenzioni di Abate riguardo alla formazione. Quanto al modulo di gioco, in linea teorica il tecnico dovrebbe scegliere tra il 4-2-3-1 e il 3-4-3. Nel primo caso, davanti a Vannucchi potrebbe essere schierato il quartetto composto da Casasola, Loiacono, Capuano e Martella, con De Boer e Corradini mediani e il terzetto formato da Romeo, Curcio e Cicerelli dietro al centravanti Cianci. Nella seconda ipotesi, invece, la difesa a tre potrebbe essere costituita da Loiacono, Capuano e Martella, mentre sulla linea di centrocampo dovrebbero agire Casasola, Corradini, De Boer e Tito, collocati dietro al tridente d’attacco composto da Romeo, Cicerelli e Cianci. Sono soltanto delle ipotesi, dando comunque per scontata la volontà di Abate di confermare l’assetto marcatamente offensivo della squadra.

Sul fronte del mercato, i nomi più caldi continuano ad essere quelli del difensore Alessandro Tozzuolo (2002), a scadenza di contratto con il Gubbio, e della mezzala Luca Verna (1993) del Catania, il quale ha già giocato a Terni insieme all’attuale "diesse" rossoverde Carlo Mammarella che è stato suo compagno di squadra anche nel Lanciano. Quanto a Tozzuolo, ieri non schierato dal Gubbio contro la Lucchese in quanto squalificato, la sensazione è che se ci saranno le condizioni per il suo trasferimento alla Ternana, questo avverrà dopo sabato prossimo, giorno del derby tra le fere i rossoblù al "Liberati".