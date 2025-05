Ternana-Giana Erminio: Partita decisiva per ribaltare la sconfitta

Serata da dentro o fuori (stasera ore 20). I rossoverdi devono ribaltare l’inattesa sconfitta contro la Giana Erminio, team che ha confermato di essere in un ottimo momento di forma. "La pressione l’abbiamo davanti agli occhi – spiega Fabio Liverani – ma non deve essercene più del dovuto. Abbiamo giocato il primo tempo della sfida e ora c’è il secondo. La squadra ha fatto un campionato di rincorsa con grande dispendio di energie. Dunque, qualche tossina può esserci, ma è eccessivo affermare che ci sono problemi e paura dopo una partita persa".

Domenica scorsa le Fere sono sembrate inizialmente molto attendiste: "L’idea era quella di capire anche i ritmi di gara. Non stavamo soffrendo nulla e abbiamo preso gol quando stavamo esercitando grande supremazia. Questo ti crea difficoltà. Ma abbiamo creato più volte i presupposti per segnare e il pareggio non sarebbe stato uno scandalo. Sono rimaste in lizza tutte buone squadre e non ne esiste una superiore alle altre. I ragazzi, con l’aiuto dei tifosi, possono ribaltare il risultato. Non sarà una partita facile e non va vissuta con l’ansia di vincerla nei primi minuti. Tutti i calciatori possono dare una mano, anche perché, eventualmente, ci saranno tutte gare ravvicinate".

Su Cicerelli: "E’ l’unico giocatore libero di muoversi e di gestirsi per trovare spazi dove crede. E’ ovviamente molto controllato dagli avversari – conclude il tecnico rossoverde – e in fase di possesso non ha compiti definiti". Nell’elenco degli indisponibili Corradini si aggiunge a Ciammaglichella, Krastev, Loiacono, Romeo e Donnarumma. Il portiere Vannucchi dovrebbe essere regolarmente al suo posto. Probabile ritorno alla difesa a quattro, con Casasola preferito a Donati per la corsia destra e ballottaggio Maestrelli-Fazzi per affiancare Capuano al centro. In mediana potrebbe esserci de Boer in regia, qualche chance per Damiani. Possibile conferma per Vallocchia e Aloi. Forte la candidatura di Curcio.

Nuovo "Liberati". Il presidente Stefano D’Alessandro e il direttore generale Giuseppe Mangiarano hanno incontrato il Ministro per lo Sport Andrea Abodi. "Un altro passo avanti verso il nuovo stadio – commenta D’Alessandro – un confronto positivo e costruttivo" e "abbiamo ricevuto conferma del pieno sostegno da parte del Ministero".

TERNANA (4-3-2-1): Vannucchi; Casasola, Maestrelli, Capuano, Tito; Vallocchia, de Boer, Aloi; Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Liverani.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mangiapoco; Alborghetti, Ferri, Scaringi; Caferri, Lamesta, Nichetti, Marotta, De Maria; Stuckler, Tirelli. All.: Chiappella.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.