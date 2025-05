Ternana in trionfo, vince 2-0 e vola in semifinale contro il Vicenza

Terni, 21 maggio 2025 – La squadra di Liverani ritrova gioco, autostima e lucidità, di conseguenza occasioni e gol. Buoni segnali in vista della gara in programma domenica prossima a Vicenza. Restano indisponibili Loiacono, Romeo, Krastev e Ciammaglichella. Out anche Corradini, in extremis si aggiunge de Boer. Recupera Donnarumma dopo tre gare di assenza. Liverani propone un undici inedito, che vede tra l’altro il rilancio di Ferrante in luogo di Cianci. Anche Chiappella opta per alcune varianti: Previtali per De Maria, Pinto per Lamesta e Capelli per Stuckler. Prima del fischio d’inizio c’è il minuto di raccoglimento in memoria di Nino Benvenuti. La Ternana inizia con un quasi totale possesso-palla che continuerà per tutto il primo tempo.

Le Fere iniziano la ripresa con una serie di calci d’angolo, ma rischiano grosso quando su una ripartenza un gran destro di Capelli si infrange sul palo. Gioco sospeso per 4 minuti al 10’, con intervento di sanitari e vigili del fuoco in Curva Nord per il malore di un tifoso, poi ripresosi. Sembra instaurarsi una fase di equilibrio, poi la Ternana riprende a condurre le danze e sblocca la gara al 24’ con una grande girata di Ferrante su preciso assist di Cicerelli dalla sinistra. Dopo cinque minuti arriva il gol-sicurezza con un grande stacco di testa di Casasola su cross di Tito. Attimi di tensione per un controllo-var che però conferma il 2-0.

Il tabellino

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola (48’ st Maestrelli),

Aloi, (20’ st Damiani), Vallocchia, Tito; Curcio

(20’ st Cianci), Cicerelli; Ferrante (32’ st Brignola). A disp.: Vitali, Fazzi, Millico, Montenegro,

Bellavigna, Donnarumma. All.: Liverani.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mangiapoco; Alborghetti, Ferri (26’ st De Maria), Scaringi; Caferri (34’ st Stuckler), Pinto (26’ st Ballabio), Nichetti, Marotta (34’ st Lamesta), Previtali; Tirelli, Capelli (26’ st Montipò) A disp.: Pirola, Buzzi,

Lamesta, Colombara, Avinci, Pala, Ledonne,

Bassanini, Piazza, Renda. All.: Chiappella.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.

Marcatori: 24’ st Ferrante, 29’ st Casasola

Note: Ammoniti: Caferri, Pinto, Ballabio Recupero: 1 - 7 Angoli: 9 - 1 Spettatori: 4.820 (di cui

44 ospiti), incasso euro 56.778,00.