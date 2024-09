Ternana, la carica di Alfredo Donnarumma: "Voglio aiutare la squadra e fare tanti gol"

Il bomber al servizio della squadra per tentare di risalire insieme. E’ da sottolineare la mentalità con cui Alfredo Donnarumma, classe ’90, sta affrontando la nuova avventura in rossoverde, dopo la questione-contratto che ha caratterizzato le prime settimane di lavoro. "Le voci da fuori fanno parte del gioco – spiega l’attaccante – ma ero sereno e mi sono allenato per recuperare, sapendo che sarei potuto partire o rimanere. Sono contento di essere qui, mi sento bene e la migliore condizione arriverà. Voglio aiutare la squadra e fare tanti gol come è nelle mie caratteristiche. Abbiamo una rosa forte e noi calciatori d’esperienza dobbiamo contribuire a far crescere il gruppo". Tra i gol sfiorati a Gubbio c’è stato anche il suo: "Il difensore mi era davanti, l’ho spinto un po’ e sono stato io a prenderla di testa. Il portiere è stato bravo". Gli attaccanti rossoverdi sono tra i migliori in categoria: "Abbiamo caratteristiche diverse e deve essere un punto di forza della squadra, ma dobbiamo dimostrarlo in partita. Quando troveremo la quadra emergerà di conseguenza tutto il nostro potenziale".

In conferenza stampa c’era anche Alessio Maestrelli: "In questa prima settimana alla Ternana – afferma il centrale difensivo classe 2023 – ho visto che in allenamento si va molto forte, con tanti ragazzi bravi in campo e anche fuori, grande organizzazione e grande staff. La mia famiglia ha il pallone nel sangue ed è ovvio che qualche consiglio lo rubo. Mi trovo bene in ogni sistema di difesa. Colgo l’occasione per ringraziare la Turris, squadra e città per quello che mi hanno dato". I suoi idoli: "Quando è disponibile prendo la maglia numero 13 perché il mio difensore preferito è Nesta. Mi piace molto anche Romagnoli". Il fratello, ex calciatore, ha giocato nella Primavera della Ternana: "Ora è all’estero e per il fuso orario ha saputo dopo che sono arrivato in rossoverde. E’ molto contento per la mia scelta – conclude Maestrelli - perché conosce l’ambiente e qui si è trovato bene".

Coppa Italia Primavera. La squadra di Stefano Morrone esce al 2° turno, dopo la sconfitta 2-1 a Brescia. Gara combattuta fino al termine, ma decisa nel primo tempo. Il team lombardo va in vantaggio al 5’ con Tagliabue che supera due difensori e batte Novelli da centro area. La Ternana pareggia su rigore al 31’: Loconte viene atterrato in area da Barcella dopo una combinazione con Montenegro ed è egli stesso a trasformare dal dischetto. Al 37’ Bedussi realizza il gol vincente di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato.