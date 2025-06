Ternana-Pescara: Sfida di Categoria Superiore in Finale

di Augusto Austeri

TERNI

È la classica sfida da categoria superiore. Parlano chiaro la storia dei due Club, l’importanza e il calore delle piazze, ma anche la caratura dei team. "Sono in finale le due squadre che sul campo hanno fatto meglio – spiega Fabio Liverani – e che si conoscono bene tra loro. In questo campionato la Ternana non ha mai battuto il Pescara. Stavolta si gioca su 180 minuti e per noi sarà fondamentale restare in partita fino all’ultimo, confermando la crescita e ribadendo le buone prestazioni viste nelle ultime due gare al "Liberati". Loro hanno grandi individualità, soprattutto sulle corsie esterne dove i duelli sono sempre decisivi. Ne abbiamo grande rispetto, ma non siamo da meno e per noi questa partita in casa vale molto. Non dovremo andare all’assalto. Servirà intelligenza, sfruttando la qualità. Ho un paio di dubbi che derivano dalla condizione fisica di alcuni calciatori". Contro il Vicenza le Fere hanno confermato di aver superato la fase peggiore, non solo nell’espressione, ma anche a livello fisico-atletico: "Stiamo giocando con maggiore intensità, anche nei duelli a tutto campo. Ma non è possibile attuare questo per novanta minuti. Occorre saper gestire le varie fasi della partita e cerco di mettere i giocatori nella migliore condizione di esprimersi. I ragazzi vogliono continuare a dimostrare di saper fare qualcosa di importante", La sfida avrà grande impatto a livello mediatico e televisivo: diretta su Rai 2, diffusione a livello mondiale, diretta su Sky e Now Tv. Il Liberati viaggia verso il tutto esaurito. Il match sarà di categoria superiore anche per il curriculum dei due allenatori, tra essi diversi nell’idea di gioco e della personalità: "Baldini ha maggiore esperienza, un carattere particolare molto diretto e grandi qualità. Ha fatto tanti risultati in A, B e C. Lo stimo molto – conclude Liverani – anche come uomo". Restano out Loaicono e de Boer (Liverani ha detto che potrebbe tornare a disposizione per la gara di ritorno), a cui si aggiunge Brignola infortunatosi in allenamento. Si va verso la conferma dell’undici che è sceso in campo mercoledì scorso. L’unico vero dubbio sembra essere Cianci-Ferrante. Nel reparto difensivo del Pescara non vedremo l’infortunato Brosco, ma torna disponibile Pellacani. Per la corsia destra è ballottaggio Letizia-Pierozzi. A centrocampo si giocano una maglia Valzania e Meazzi COSI’ IN CAMPO. Stadio "Libero Liberati", ore 21.15.

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito; Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Liverani.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini, Pellacani, Moruzzi; Meazzi, Squizzato, Dagasso; Merola, Ferraris, Bentivegna. All. Baldini.

ARBITRO: Zanotti di Rimini.