Ternana si prepara ai playoff: test al Liberati e novità societarie

di Augusto AusteriTERNIIn casa rossoverde si chiude una settimana importante anche a livello societario e ci si proietta su quella dell’esordio nei playoff. Ieri mattina la squadra di Fabio Liverani ha svolto il previsto test-allenamento congiunto al "Liberati", a porte chiuse, modalità che aveva del resto interamente caratterizzato il ritiro effettuato a Roma. Ora per i calciatori ci sono due giorni di riposo. Torneranno a lavorare martedi al "Liberati", alle ore 17, questa volta a porte aperte, in vista del grande appuntamento di domenica prossima, ovvero la gara d’andata dei quarti di finale. La Ternana, come le altre due seconde classificate Vicenza e Audace Cerignola, esordirà in trasferta contro un’avversaria da definire per sorteggio tra le squadre che supereranno il primo turno della fase nazionale in programma oggi e mercoledì (la quarta testa di serie sarà la meglio classificata tra le suddette): Atalanta U23-Torres, Giana Erminio-Monopoli, Catania-Pescara, Crotone-Feralpisalò e Vis Pesaro-Rimini. Sul fronte di coloro che sono alle prese con problemi gisici, appare sempre più probabile l’ipotesi che Liverani dovrà rinunciare a Ciammaglichella e Donnarumma, oltre ovviamente a Loiacono e Romeo che hanno purtroppo già terminato la stagione. Sul fronte societario, la costituzione della società di scopo "Stadium S.p.A." da parte dei presidenti Stefano e Maurizio D’Alessandro, sottoscritta giovedì, fornisce una spinta fondamentale alla realizzazione del nuovo "Liberati". Entro un mese, vedi termine per l’iscrizione al nuovo campionato, si andrà alla firma della convenzione con il Comune per la disponibilità dell’impianto. Si ipotizza dunque possa essere rispettata la tempistica di inizio lavori (il prossimo autunno, primo step la demolizione della Tribuna A o B).Campionato Primavera 2. I rossoverdi vincono 2-1 in rimonta sul campo dello Spezia con i gol di Gori (6’ st) e Valenti (33’ st) che rispondono a quello di Bertoncini (25’ pt). La squadra di Stefano Morrone chiude con un brillante quarto posto.