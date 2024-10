Ternana Tito verso il forfait. Corsa a due per una maglia

È il giorno dell’attesa conferenza di Stefano D’Alessandro. Il nuovo patron e presidente rossoverde parlerà oggi alle ore 16 nella sala stampa del "Liberati". Saranno molti e interessanti gli argomenti da trattare, vedi in primis la nuova struttura societaria e le prospettive, anche a lunga scadenza e nell’ottica del importante progetto stadio-clinica. Non potranno mancare approfondimenti in merito all’esonero del diggì Diego Foresti che continua a generare accese divergenze di opinioni tra i tifosi.

Dal campo. Forfait quasi certo di Tito e corsa a due per una maglia. Il difensore mancino è rimasto fermo anche nella seduta di ieri mattina che la squadra di Abate ha svolto tra campo e palestra. La gara con l’Ascoli è ormai imminente (domenica ore 20.45 al "Liberati") e appare molto difficile un recupero in extremis. Il fatto che l’allenamento si sia svolto a porte chiuse, modalità che sarà adottata anche questo pomeriggio all’antistadio e ovviamente per la rifinitura di domani, non rende del tutto facile ipotizzare con affidabilità se in luogo del calciatore ex Avellino il tecnico rossoverde proporrà Martella o Maestrelli. Appare favorito il primo, a cui la Ternana ha dedicato un bel post celebrativo sui canali ufficiali e che anche lunedì scorso contro il Campobasso ha mostrato di essere in crescita di condizione e minutaggio quando è entrato a metà ripresa per consentire a Tito di avanzare in fase offensiva. La grande esperienza e affidabilità tattica di Martella (finora impiegato da Abate a gara in corso anche come esterno alto), sembrano poter far comodo in una partita da prendere con le molle anche e soprattutto dal punto di vista mentale. Il giovane Maestrelli si è fatto apprezzare nella gara giocata da titolare contro il Legnago Salus segnando anche un gol, confermando di essere in ottima condizione fisico-atletica. In mediana (Aloi continua ad allenarsi a parte, potrebbe tornare in gruppo la prossima settimana), non sembrano esserci dubbi per la conferma di Corradini e de Boer. Ieri, a margine della seduta di allenamento, i calciatori rossoverdi hanno posato per le foto ufficiali dell’album Panini e per quelle del ito ufficiale.

Giustizia sportiva. La Procura Federale della FIGC, al termine delle indagini svolte in merito all’espulsione dalla panchina di Nicola Bellomo in Ternana-Bari (ritorno del playout di Serie B) ha archiviato il caso (flusso di scommesse anomalo in alcune ricevitorie di Bari relativo alla sua espulsione) accertando che non c’è nessun illecito disciplinare imputabile al calciatore.