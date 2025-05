Vigor Senigallia: Scelto l'allenatore, ora si costruisce la squadra

Scelto l’allenatore, si farà la squadra. In casa Vigor si lavora con calma, d’altra parte maggio è il mese delle riflessioni da cui nasceranno le decisioni importanti.

Il toto allenatore impazza, il tecnico infatti sarà il secondo tassello dopo la conferma del direttore sportivo Moroni. Nei giorni scorsi, proprio il dirigente senigalliese ha ridotto notevolmente il ventaglio dei papabili. Di certo un profilo che conosce bene il contesto del girone: Magi, ancora nel clou della stagione con il suo Montecchio, Lauro, ipotesi mai decollata, ma neppure tramontata, Giuliodori anche se la Vigor dovrà fare i conti con la concorrenza di altri club marchigiani oltre a Fucili, rivale in tante battaglie, ma estremamente apprezzato dalle parti del "Bianchelli". Infine c’è Clementi, il più grande punto interrogativo che neppure il club è riuscito a sciogliere, ma un incontro ci sarà.

La sensazione è che entro la fine del mese si saprà qualcosa in più, poi il club si confronterà con i giocatori.

"L’idea è quella di investire su giocatori che conoscono bene il girone ed il territorio – spiega Moroni -. Molti tifosi che incontro per strada mi chiedono di valorizzare i ragazzi di Senigallia… Ci piacerebbe farlo e lo faremo nei limiti del possibile, ma in quarta serie bisogna tenere conto di tanti aspetti. Al momento non ho avviato nessun colloquio con il gruppo squadra, ho parlato solo con Gonzalez visto che per motivi personali è tornato in Spagna qualche giorno prima della cena di fine stagione. Con la promessa di risentirci, non ha nascosto il piacere di continuare con noi, ma Sergio non è l’unico: a Senigallia si trovano bene tutti e questo è un aspetto prezioso per la Vigor in sede di discussione".

Si parla tanto di giocatori, tecnici e tifosi, ma anche Moroni, colui che ci mette sempre la faccia, non ha vissuto una stagione memorabile.

"Non è stato un anno semplice per me ed oggi non posso nasconderlo – spiega il direttore sportivo della Vigor -. Ho deciso di rinnovare il mio impegno perché credo nel Presidente Federiconi, nell’ad Luca Meggiorin ed in tutto l’ambiente, tuttavia nella stagione appena conclusa ho riscontrato delle intromissioni che non hanno facilitato il mio lavoro e quello di mister Clementi. Per fortuna rimarrà in rossoblu Christian Romagnoli, il valore aggiunto che aiuterà la Vigor".

Moroni non ha trovato il giusto feeling con la gestione Lewis, ma con il ritorno dei senigalliesi può voltare pagina.

Nicolò Scocchera