Zapata, stagione finita: il Torino su Caputo, Choupo-Moting e Balotelli

La stagione di Duvan Zapata è durata solamente 724 minuti, l’equivalente di circa 8 partite da 90 minuti: rottura del legamento crociato anteriore e di due menischi, la stagione del capitano granata è praticamente finito e tra le piste che il club torinese potrebbe percorrere spunta anche quella, suggestiva, di Mario Balotelli che da settimane ripete di allenarsi in attesa di una chiamata dall’Italia.

Nella serata di San Siro in cui il Torino sfidava l’Inter nella settima giornata di Serie A l’attaccante è stato costretto a dire addio a quest’annata uscendo dal campo dopo un problema alla gamba. E dire che Zapata, nel corso della partita, aveva creato diversi grattacapi alla retroguardia nerazzurra; suo il gol del momentaneo 2-1 e altrettanto sue alcune giocate pericolose. All’84esimo minuto però non c’è stato nulla da fare, il dolore per l’innaturale movimento del ginocchio sinistro è stato insopportabile e Vanoli ha deciso di toglierlo dal terreno di gioco. Dopo la partita sono aumentate le preoccupazioni per le condizioni del colombiano e, nella giornata di oggi è arrivata la pessima notizia. “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale”, si legge sul sito ufficiale del club.

Ora il bomber di Padilla sarà obbligato a rimanere ai box fino alla fine di questa annata.

Intanto, i granata starebbero già cercando un possibile sostituto e i profili dell’ex Bayern Monaco Choupo-Moting, di Mario Balotelli appunto, dello svincolato Ciccio Caputo e di Maxi Gómez, ex del Valencia, piacciono molto alla dirigenza, che a questo punto è ovviamente costretta a rivolgersi al mercato degli svincolati essendosi chiuso il mercato.

Il gruppo di Vanoli finora ha offerto un gioco efficace e sta dimostrando sul campo il valore del tecnico e dei giocatori: perdere il capitano ed il punto di riferimento per il gioco offensivo è sicuramenta una tegola, dal mercato dovrà arrivare il rinforzo necessario per affrontare la lunga assenza di Zapata.