Airbnb, una notte speciale per due al Museo Ferrari: e giro di pista con Gené a Fiorano

Maranello, 2 maggio – Dal box-hospitality di Marquez (la stagione scorsa, per il team Honda) alla Ferrari. E anche questa volta sarà una notte speciale. Come garantisce e ha organizzato Airbnb, che da lunedì aprirà online le prenotazioni per il soggiorno (due persone) che profuma, alla grande, di Formula Uno.

Nel cuore dei motori, insomma, e visto il numero record di tentativi di prenotazione che ci fu per Marquez, è assolutamente probabile che lo stesso accada per la Ferrari.

Decisa e assolutamente invidiabile la location della notte in Rosso, ovvero il Museo Ferrari di Maranello, che il 19 maggio (ovvero in attesa del Gp di Imola) farà vivere a due appassionati una notte-soggiorno nella casa delle Rosse.

La cosa curiosa è che il pacchetto viaggio (notte ed extra) si potrà prenotare tranquillamente su Airbnb come se si trattasse di una vacanza come le altre.

La differenza la farà magari chi ci sarà alla reception del Museo Ferrari, ovvero il pilota Marc Gené, con il quale (tutto compreso nella prenotazione) offrirà ai due clienti un giro sulla pista di Fiorano e parteciperà alla cena gourmet al Ristorante Cavallino di Maranello.

Camera già pronta – il letto sarà realizzato con la stessa pelle dei sedili della Ferrari – e da lunedì via alle prenotazioni.

Una notte in Ferrari in attesa del Gp di Formula Uno che si correrà a Imola e per il quale, la prenotazione su Airbnb prevede anche due biglietti con accesso Vip.