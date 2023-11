Brasile e Bahrain, il Cavallino si fa in due. Vasseur lancia la rincorsa sulla Mercedes

Due Ferrari per un week end. Vanno in pista in contemporanea le macchine che hanno segnato, nel bene e nel male, il 2023 del Cavallino.

In Bahrain la 499, regina in Rosso della 24 Ore di Le Mans, disputa l’ultima prova del mondiale Wec. In teoria tra le dune del deserto Antonio Giovinazzi e gli altri cinque piloti della squadra tanto cara al presidente John Elkann potrebbero ancora conquistare il titolo iridato. Ma ci vorrebbe un miracolo: la Toyota, fin qui dominante, dovrebbe suicidarsi!

Sia come sia, il ritorno Ferrari nelle competizioni al massimo livello riservato alle auto “a ruote coperte” è stato clamorosamente positivo. A dimostrazione che in provincia di Modena non è andata perduta la cultura che consente di realizzare macchine non solo belle ma anche vincenti.

La pole. Venendo alla Formula Uno, stasera ad Interlagos dalle 19 viene assegnata la pole del Gran Premio del Brasile. Appuntamento anticipato, perché domani, sul circuito tanto amato da Ayrton Senna, è in programma l’ultima Sprint Race della stagione.

La Ferrari è ancora in lizza per il secondo posto nella classifica costruttori. Deve recuperare ventidue punti sulla Mercedes. Impresa ardua, viste le recenti prestazioni di Lewis Hamilton…

Vasseur. Comunque il capo del reparto corse non getta la spugna. "Questa è la tappa che chiude il trittico americano. Qui a San Paolo saremo impegnati nell’ultimo weekend Sprint della stagione, il terzo negli ultimi quattro Gran Premi. Le due gare più recenti, a Austin e Città del Messico, ci hanno visto brillare in qualifica, con due pole position consecutive di Charles e la prima fila tutta Ferrari di domenica scorsa, mentre in gara ci siamo dimostrati ancora vulnerabili agli attacchi dei nostri rivali – ha detto Vasseur –. Abbiamo comunque portato a casa due podi e siamo stati la squadra che ha raccolto il miglior bottino di punti tra quelle che lottano per il secondo posto, anche se i valori sono molto ravvicinati e colmare il distacco che ci separa dalla seconda posizione è sempre molto difficile. Ciò che di sicuro siamo pronti a garantire anche in Brasile è il massimo impegno da parte di tutti noi".

In tv. Le qualifiche del Gp del Brasile saranno trasmesse in diretta Sky dalle 19. Questo invece il programma Wec: Oggi Prove Libere 10-11 (Livetiming, diretta su app Eurosport, Discovery+, canale YouTube FIA WEC e fiawec.tv). Qualifiche: dalle 14;15 (Livetiming, diretta su app Eurosport, Discovery+ e fiawec.tv). Domani la Gara: 12-20 (Livetiming, diretta su app Eurosport, Eurosport 2, Discovery+, Sky Sport Max e fiawec.tv).