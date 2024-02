Carica Fortitudo. A Verona per la vetta e per riscattare l’andata

Vincere per chiudere questa prima parte della stagione e lanciare la fase ad orologio con un successo.

La Fortitudo si prepara a concludere, domani alle 18 a Verona, in casa della Scaligera, la prima fase del campionato.

Prima in testa alla classifica in coabitazione con Forlì, ma con il vantaggio della differenza canestri a proprio favore, la formazione di Attilio Caja si prepara a quella che è, a tutti gli effetti, un’altra battaglia.

Verona è l’unica squadra ad aver espugnato il PalaDozza e così a motivi di classifica si vanno ad aggiungere quelli di rivalsa nei confronti dei gialloblù.

A Verona si chiude la prima fase di una stagione ancora lunghissima e che in effetti ha ancora tutto da dire, non solo nelle prossime dieci sfide della fase ad orologio, ma soprattutto nei playoff che seguiranno e, appetito viene mangiando, anche nella prossima Final Four di Coppa Italia di Roma.

In questo caso l’appuntamento è fissato il 16 e 17 marzo, per provare a conquistare un trofeo che ridia smalto alle ambizioni dell’Aquila.

Intanto domani si prepara l’ennesimo esodo della stagione biancoblù, con 500 tifosi al seguito della squadra, gli stessi tifosi che faranno sentire il proprio calore alla squadra.

Oggi la Fossa si è data appuntamento alle 11 fuori dalla Curva Schull per salutare, durante l’allenamento mattutino di rifinitura, Matteo Fantinelli e compagni.

Tutti al PalaDozza per incitare la squadra e per spronarla in vista dell’ultima sfida del campionato come detto in programma domani a Verona e per raggiungere un obiettivo, il primo posto, ad inizio stagione inimmaginabile, ma meritatissimo.

Fortitudo che salvo imprevisti dovrebbe essere al completo per la sfida di Verona. La classifica dei due gironi al termine di questa fase sarà poi fondamentale per stilare il calendario della seconda parte della stagione. La fase ad orologio per la Fortitudo prenderà il via, salvo eventuali anticipi, domenica prossima, 11 febbraio, al PalaDozza.

L’avversaria è ancora da definire, ma nel caso di primo posto la Effe inizierà con la quarta del girone Verde ovvero una tra Torino e Rieti.

In caso invece di secondo posto invece la Fortitudo se la vedrà con la quinta dell’altro girone che, conti alla mano, è sicuramente la Juvi Cremona.

Il calendario ufficiale della Fase ad Orologio sarà reso noto dal Settore Agonistico Fip e da Lnp entro martedì, una volta risolte eventuali problematiche di utilizzo degli impianti nelle date dei turni casalinghi previsti dalla formula e scelti eventuali anticipi.

La Lega Nazionale Pallacanestro in ogni caso pubblicherà un calendario provvisorio già domani sera dopo l’ultimo turno di campionato.

La fase ad orologio, che come detto prenderà il via l’11 febbraio per chiudersi il 21 aprile e lasciare poi spazio ai playoff che porteranno le formazioni vincenti delle finali dei due tabelloni, a salire in serie A.