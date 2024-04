Cina, la Ferrari cerca nuovo Sprint. Elkann: "Lavoriamo senza sosta"

La Cina riscopre la Formula Uno dopo cinque anni. L’ultimo Gran Premio a Shanghai venne disputato nel 2019. Poi arrivò il Covid e le drastiche misure adottate dal governo di Pechino hanno tenuto lontano il Circo a quattro ruote.

Si ricomincia sul finire della notte italiana, alle 5,30, con le prove libere. Ma poi sarà subito tempo di qualifiche: per determinare la griglia di partenza della prima Sprint Race della stagione, le monoposto si sfideranno domani dalle 9,30. Diretta Sky.

La sprint. Proprio la decisione di far correre in Cina la Race di 100 chilometri ha indispettito più di un pilota. Motivo: il circuito è stato chiuso per gare internazionali per anni e anni, nessuno ne conosce le condizioni dell’asfalto, sebbene gli organizzatori locali abbiano garantito che è tutto a posto.

Hamilton. Intanto il futuro ferrarista ha spedito un messaggio di pace…alla Mercedes: "Voglio che Toto Wolff non abbia dubbi – ha spiegato Hamilton –. Fino alla fine dell’anno darò il meglio per la Freccia d’Argento. Ammetto che la mia è una situazione anomala, ma sono un professionista".

Elkann. Il prossimo datore di lavoro di Lewis, cioè John Elkann, ha esternato ufficialmente sull’argomento F1 intervento alla assemblea degli azionisti della azienda di Maranello (che ha presentato numeri di bilancio strepitosi, per inciso). Ha detto il presidente: "Il 2023 è stato avaro di soddisfazioni per la Scuderia Ferrari. Sebbene la vittoria a Singapore abbia lanciato un segnale incoraggiante, come i podi conseguiti, sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare senza sosta. La passione di milioni di tifosi in tutto il mondo è ciò che ci sprona a migliorare".

Il Wec. Nel week end torna anche il Wec, la competizione iridata riservata alle auto con ruote coperte. Si corre a Imola e il presidente ha voluto sottolineare quanto la Ferrari ci tenga, alle gare di durata. Così: "Abbiamo assistito al raggiungimento di un’incredibile pietra miliare nella storia Ferrari l’11 giugno scorso, quando siamo tornati a trionfare nella 24 Ore di Le Mans. È stato un giorno indimenticabile, che ci ha ricordato l’importanza di trovare il coraggio e l’umiltà di continuare a migliorare sempre. Sono molti gli aspetti che hanno reso questa elettrizzante vittoria così speciale. Innanzitutto, ha segnato il ritorno vittorioso della Casa di Maranello nella classe regina del Wec, proprio nel centenario di questa corsa leggendaria. La vittoria ha messo in evidenza l’approccio unico di Ferrari e ha visto l’intera Casa fare gioco di squadra per contribuire al successo dell Hypercar del Cavallino".