Dopo l’annuncio dell’ingaggio di Hamilton. Leclerc ritrova la parola: "Ora voglio il titolo»

Leclerc vuole vincere il mondiale. Il pilota monegasco della Ferrari è tornato a parlare per la prima volta dopo l’annuncio dell’ingaggio di Lewis Hamilton a Maranello, dal 2025. E ha parlato chiaro: "Ciò che voglio più di ogni altra cosa è conquistare il Mondiale. Sono felice solo quando vinco, arrivare secondo non è il mio obiettivo", ha detto al Daily Mail a margine di un evento di sponsor. "Bisogna darsi anche obiettivi realistici, per quanto noi siamo sempre ottimisti e cerchiamo di fare il miglior lavoro possibile. Vogliamo tutti vincere, ma guardando da dove siamo partiti rispetto allo scorso anno, la Red Bull aveva un grande vantaggio. Quindi ora dobbiamo colmare il divario il più presto possibile. Faremo assolutamente tutto per provarci".

Sulla nuova macchina, la SF-24 che sarà presentata martedì: "Sono super emozionato, abbiamo iniziato a sviluppare la nuova vettura già molti mesi fa, prima virtualmente al simulatore di Maranello, ho visto l’auto nei giorni scorsi, non ancora completamente verniciata, ma il primo modello, non vedo l’ora di guidarla. Sainz? Abbiamo un rapporto molto speciale, siamo amici anche fuori dalla pista. Lo vedo più della mia famiglia".