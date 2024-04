È morto Ted Toleman, lanciò Ayrton Senna in Formula 1

Ai giovani il suo nome dirà poco, ma Ted Toleman, che si è spento a 86 anni, in realtà ha un posto nella storia della Formula 1. Perché fu lui a far esordire in Formula 1 un certo Ayrton Senna.

La scuderia di Toleman, che all’anagrafe si chiamava Norman Edward ed è morto nelle Filippine, fu attiva con questo nome nel circus dal 1981 al 1986, quando Toleman la cedette ai Benetton. Con la Toleman, Senna conquistò tre podi, uno rimasto nella leggenda a Montecarlo: Senna arrivò secondo sotto la pioggia, dimostrando il suo grande talento in condizioni estreme e rimontando in pochissimi giri su Alain Prost, che guidava la fortissima McLaren e avrebbe probabilmente perso se il direttore di gara non l’avesse interrotta prima della conclusione. Seguirono grandissime polemiche, ma alla fine del campionato il destino tolse a Prost quello che gli aveva regalato, con gli interessi: il punteggio fu dimezzato, allora il vincitore prendeva 9 punti, quindi Prost ne ebbe 4,5. Se la gara si fosse conclusa, anche arrivando secondo ne avrebbe presi 6.

Alla fine del campionato, Prost perse nella classifica generale contro il compagno di squadra Lauda per...mezzo punto.

Quell’anno, era il 1984, Senna salì altre due volte sul podio, in Gran Bretagna e Portogallo. La

Toleman fu successivamente ceduta a Benetton, che tra il 1986 e il 2001 vinse due titoli piloti nel 1994 e 1995 con Michael Schumacher, e il titolo costruttori nel 1995.

In quella scuderia c’era anche Rory Byrne, che poi avrebbe fatto grandi cose con la Ferrari ai tempi di Schumacher, e tra i piloti che Toleman schierò in Formula 1 anche molti italiani come Bruno Giacomelli, Teo Fabi, Pierluigi Martini e Piercarlo Ghinzani, e ancora Derek Warwick, Johnny Cecotto, Stefan Johansson e Brian Henton.