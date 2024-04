Ferrari, Leclerc vuole aprire la scatola cinese. Sainz è diventato l’uomo d’oro del mercato

Ombre cinesi sulla Formula Uno. E in particolare sulla Ferrari, che un po’ tutti aspettano al varco, nella speranza possa creare qualche problema alla dominante Red Bull.

Ombre cinesi su Leclerc e Sainz, catapultati al centro dell’attenzione sia dall’annunciato sbarco di Hamilton a Maranello e sia dalla curiosa situazione creatasi all’interno della Scuderia.

Dove, finora, il pilota scartato si è dimostrato più forte del pilota confermato.

"Colpa mia". Interpellato ieri sull’argomento, Leclerc non si è sottratto. Anzi, ha recitato il mea culpa.

Così: "Carlos sta semplicemente facendo un lavoro migliore. Per quanto riguarda l’esordio stagionale in Bahrain è difficile fare un paragone perché da parte mia stavo affrontando dei problemi, ma a parte questo lui è partito molto bene. Tuttavia, nelle ultime due gare lui è stato più forte. Sta a me ora lavorare: soprattutto sul passo da qualifica, che normalmente è un punto di forza. Sto facendo fatica a mettere insieme il giro. C’è pochissima differenza tra azzeccare o sbagliare completamente il giro di uscita e mettere le gomme nella finestra giusta. Per ora sto faticando più di quanto abbia fatto Carlos, che sta guidando ad un livello molto alto. Ho lavorato molto su questo. Normalmente, quando lavoro su aspetti specifici, sono abbastanza fiducioso di poter migliorare abbastanza rapidamente. Non sono preoccupato, ma ovviamente ora devo dimostrarlo in pista, a partire dalla qualifica per la Sprint Race qui a Shanghai".

Esemplare, no?

"Troppo caro". Quanto a Sainz, sempre ieri Helmut Marko, il consulente Red Bull che si occupa di piloti, si è espresso così: "È vero, abbiamo parlato con Carlos, è lui l’uomo mercato per il 2025. Siamo interessati a lui, ma credo abbia ricevuto una offerta economica da parte di Audi. È una cifra che noi non saremo in grado di pareggiare…"

Audi ha comprato il team Sauber. Il colosso tedesco governerà la squadra dal 2026 ma ha già preso in mano la situazione. Dettaglio da non dimenticare: Sainz padre è uomo Audi, con il marchio degli anelli ha vinto l’ultima Dakar.

In pista. A Shanghai è in programma anche la prima Sprint Race della stagione. Già stamattina alle 9,30 sono previste le qualifiche per la gara di cento chilometri, che scatterà domattina alle 5. Sempre domani, ma alle 9, saranno disputate le prove che determineranno la griglia di partenza del Gran Premio vero e proprio, che scatterà domenica sempre alle 9.

