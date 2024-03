Ferrari, l’errore che fa sperare. Verstappen si prende la prima pole. Leclerc secondo steccando nel Q3. Anche Sainz manca l’ultimo assalto

Dunque, dove eravamo rimasti? Ah, sì: al dominio di Max Verstappen. E da lì ripartiamo: la prima pole 2024 appartiene all’Imperatore Bibitaro. Nonostante tutte le penose vicende extra agonistiche che coinvolgono Chris Horner, il capo storico della Red Bull (me ne occupo a parte).

Eppure, forse (un forse grande come una casa!) non tutto è uguale. Nel senso che Carletto, collocato oggi in prima fila accanto al campione del mondo uscente e qui si presume rientrante, beh, sì, Carletto ha addosso la zavorra di un rimpianto.

Mi spiego. Con il tempo firmato in Q2, Leclerc avrebbe guadagnato la pole! Non è stato capace di ripetersi nella volata decisiva, per ragioni che più avanti tenterò sommessamente di spiegare. Ed è un peccato. Aggiungo che l’olandese volante è furbo come una volpe: nel momento chiave, ha sfruttato come un astuto Ulisse la scia di una McLaren…

L’errore. Ma cosa non ha funzionato, nella strategia di Charles? Banalmente, ha sbagliato qualcosa nel giro della verità. "Montando la gomma nuova paradossalmente la macchina ha perso smalto – ha raccontato il monegasco –. Dunque sono abbastanza contento, sto in prima fila, se mi si apre una opportunità me la gioco. Dopo di che, sul passo gara immagino che Red Bull abbia ancora un vantaggio…".

Qui si arriva al nocciolo della questione. In assetto da qualifica, la Ferrari era già competitiva un autunno fa. Se c’è una differenza rispetto al 2023, lo scopriremo solo correndo, oggi dalle 16 in poi.

Sainz, il separato in casa, ha confessato frustrazione per il quarto posto: "Anche qui nell’ultimo tentativo ho perso prestazione come Leclerc, è successo qualcosa di strano". Fred Vasseur comunque vede il bicchiere mezzo pienk: "Io sono soddisfatto, non abbiamo messo assieme l’intero mosaico però abbiamo lavorato bene e aspetto il Gran Premio per tirare le somme. Ma ho delle buone sensazioni…".

"Stupito". Debbo aggiungere che Verstappen, come Clark Gable nella scena madre di Via col vento, francamente se ne infischia. Ha celebrato la sua pole numero 33 con un sorriso: "Sono anche un po’ stupito, credevo che in qualifica avrei avuto qualche problema in più".

Siamo a posto.

Gli altri. Russell, terzo con la Mercedes, è stato schietto: "Io, Leclerc e gli altri ci batteremo per il secondo posto, il primo è già assegnato". Figuriamoci come deve sentirsi Hamilton, confinato al nono posto, appena davanti alla Haas del sorprendente Magnussen ma dietro anche al vegliardo Alonso e alle due McLaren. Magari ha già in mente la Ferrari 2025…

La gara. Il Gran Premio del Bahrain scatta oggi alle 16. Diretta Sky. Buon divertimento e forza Ferrari, ci mancherebbe.