Cadillac in Formula Uno dal 2026 con Ferrari e Dallara

Una Cadillac Rossa. Quasi come in una canzone di Bruce Springsteen. È ufficiale: dal 2026, almeno per un paio di stagioni, il brand del colosso General Motors correrà in Formula Uno con la power unit del Cavallino. Che fornirà all’undicesimo team del Mondiale anche il cambio. Mentre per il telaio la casa statunitense si appoggerà alla Dallara, che già aveva confezionato il modello Cadillac trionfatore nelle più prestigiose gare di durata.

Insomma, sarà una operazione molto…italiana.

La svolta. L’ingresso di Cadillac nel Circo a quattro ruote è stato fortissimamente voluto da Liberty Media, la società che governa il business dei Gran Premi. Non a caso: la F1 sta spopolando negli States, che ormai ospitano addirittura tre corse all’anno (Miami, Austin, Las Vegas). E la piccola Haas, già cliente Ferrari, non bastava.

Con Cadillac dovrebbe finalmente arrivare sulla griglia di partenza un driver statunitense competitivo. Mario Andretti, leggenda del volante, consulente della nuova scuderia, spinge per Herta. Ma si parla anche del messicano Perez, sempre per ragioni geopolitiche.

In rosso. Per la Ferrari la soluzione è ottimale. Dal 2026 perderà il cliente Sauber, entrato nell’orbita Audi. Il rapporto con Cadillac consentirà di ’saturare’ le forze all’interno dell’area motori. Inoltre la casa di Maranello avrà voce in capitolo nella indicazione del secondo pilota: una opzione interessante per la Driver Academy del Cavallino.

In pista. Intanto ieri ad Abu Dhabi per l’ultima volta hanno girato le monoposto del 2024. In mattinata con la Ferrari si è esibito Antonio Fuoco, l’italiano che con la Rossa ha vinto, tra le altre cose, anche una 24 Ore di Le Mans.

Intrigante il verdetto dei cronometri. Primo Leclerc, secondo Sainz. Solo che lo spagnolo era già a bordo della Williams.

Secondo fonti brasiliane, Sainz potrebbe ancora rientrare nei piani Red Bull, qualora i Bibitari scaricassero Perez. In tal caso, una clausola libererebbe lo spagnolo dall’accordo con Williams.

In pista con la Mercedes si è visto anche Andrea Kimi Antonelli. Smaltito il malessere intestinale, il ragazzo emiliano ha ottenuto il quinto tempo, non distante dal nuovo compagno di squadra George Russell.