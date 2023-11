Ferrari torna a Las Vegas: livrea speciale e caschi bianchi e rossi

Una livrea speciale per la macchina e per le tute dei piloti, che infileranno anche caschi speciali: la Ferrari torna a Las Vegas e per l’occasione si rifà il trucco, per un gran premio atteso da 41 anni. Allora il teatro della corsa era il parcheggio del Caesars Palace. Come nel 1982, anche quest’anno sono in programma tre gare negli Stati Uniti, con Austin e Miami a completare il tris. Per l’occasione la Ferrari si presenterà in bianco e rosso, anche grazie alla collaborazione dei partner commerciali della Scuderia, che hanno accettato di modificare i propri colori. Anche i caschi di Leclerc e Sainz saranno bianchi e rossi.