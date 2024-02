Ferrari, vado al massimo. La SF24 è già nel futuro. E Leclerc si è innamorato

Questa è la curiosa storia di un battesimo contenente un funerale. Perché aveva un bel da dire Silvia Frangipane, portavoce Ferrari in versione Mara Venier post Sanremo: per favore, solo domande sul 2024, no Hamilton, please…

Sì, ciao. Con quello che è successo, il battesimo della SF24 è venuto inevitabilmente a coincidere con le…esequie in Rosso di Carlos Sainz. Che poi, vabbè, la liturgia la conosciamo: siamo tutti professionisti, un conto è il futuro altra cosa è il presente, però, dai, ieri lo spagnolo pareva un cane bastonato. Orecchie basse, occhi liquidi. E lì accanto, in crudo contrasto, l’aria sempre sbarazzina di Carletto Leclerc. Sarà lui ad aspettare Lewis ai cancelli di Fiorano, mentre Carlitos starà già chissà dove.

Giuro: una vita da cronista ai box e un film del genere non l’avevo mai visto. Fine della recensione, adesso ecco cosa hanno raccontato i separati in casa.

Sainz. "Per prima cosa voglio ringraziare pubblicamente le tantissime persone che mi hanno scritto in questi ultimi giorni. Non avevo mai ricevuto una simile quantità di messaggi sul cellulare! Del resto sapete bene cosa è accaduto. Cosa sto provando dentro di me? Considero un privilegio far parte della squadra Ferrari, ricordo l’emozione del primo test a Fiorano e poi il primo podio e poi il trionfo di Singapore. Dunque darò il massimo per il periodo che spenderò sulla Rossa…"

"Mi conosco, sono un tipo che ha un approccio positivo alle cose della vita. Sono consapevole che avrò un buon futuro. Dove? Mercedes, Audi, altrove? Questo ancora non lo so, ma sono assolutamente tranquillo. Io non devo dimostrare niente. Sto in Formula Uno da nove anni! Lasciare il Cavallino a fine 2024 non mi condizionerà, non aumenterà lo stress, non avrò pressioni particolari…"

"Come mi comporterò quando mi chiederanno di aiutare Leclerc in gara? Lo farò, sono un team player, lavoro sempre per la squadra. E il mio obiettivo resta quello di sempre: diventare campione del mondo, magari anche subito, con la Ferrari. Ho fiducia nell’auto nuova, è il frutto di un impegno corale, vogliamo migliorare la guidabilità e il passo gara, poi certo il favorito si chiama Max Verstappen…”

Leclerc. "Io ho un enorme rispetto per Carlos. Sono stato bene con lui per tre anni e staremo bene in questo 2024. Non intendo commentare la sua vicenda contrattuale. Sono certo che la nostra collaborazione non risentirà di quanto accaduto…Ero al corrente che la Scuderia stava parlando con Hamilton. Era una opzione che non ha minimamente interferito con la mia trattativa per il rinnovo. Non è importante la scadenza del mio accordo. È importante per me vincere il campionato con la Ferrari, perché ne sono innamorato. Per me sarà un obiettivo irrinunciabile, anche con Hamilton nello stesso garage…"

"Con Lewis ci siamo scritti dopo l’annuncio. Anche con lui ho un buon rapporto. Ha vinto tutto, ha una enorme esperienza, il suo arrivo sarà uno stimolo in più…Ma prima c’è il 2024 e voglio essere chiaro. Vengo da una stagione con zero successi. Zero! Quindi ho fame e non accetterei un bis del 2022, quando mi aggiudicai tre Gran Premi. Non mi accontenterò, voglio vincere il più possibile.

In strada con la SF24 ho percorso pochissimi chilometri. Mi bastano per dire che rispetto ad un anno fa le sensazioni sono migliori. Ma ovviamente debbo aspettare il confronto con gli avversari…"

Meno di tre settimane e sapremo.