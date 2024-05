Gp di Miami, cambia la classifica: Sainz penalizzato

Miami, 6 maggio 2024 – Il cielo è un po’ meno azzurro sulle Ferrari a Miami (vestite di celeste per l’occasione). Scatta la penalizzazione per Carlos Sainz, che in classifica scende dal quarto al quinto posto.

I commissari gli hanno inflitto una penalità di cinque secondi sul tempo di gara che lo declassa appunto dal quarto al quinto posto in classifica.

Per lo spagnolo anche un punto sulla licenza. Il motivo della penalizzazione a Sainz sta nel contatto con Oscar Piastri avvenuto in curva-17 dopo la ripartenza dalla Safety Car.

Dopo lo scontro il giovane talento della McLaren era dovuto tornare ai box, finendo in fondo alla corsa.