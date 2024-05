Gp di Imola, Vettel alla guida della McLaren di Senna, il pubblico applaude

Imola, 19 maggio 2024 - Prima del Gp Imola il ricordo di Ayrton Senna di Sebastian Vettel alla guida della McLaren MP4/8, la monoposto del pilota brasiliano nella stagione 1993. Il quattro volte campione del mondo tedesco ha effettuato alcuni giri tra gli applausi del pubblico.

os donuts no final foi pra terminar de me matar meu deus como eu amo você sebastian vettel que saudades pic.twitter.com/hcPLg5zD0z — clarinha | SEWIS AU ✦ (@lewiastri) May 19, 2024

Vettel, ex Red Bull ed ex Ferrari, indossava un casco che fondeva i colori della Germania a quelli brasiliani della livrea del casco di Senna. Il tedesco ha mostrato la bandiera verdeoro durante il giro e alla fine è sceso dalla monoposto e e si è inginocchiato davanti alla McLaren del fuoriclasse, che perse la vita proprio a Imola trent'anni fa, in un weekend tragico in cui morì nelle prove anche Roland Ratzenberger.

Giovedì l'ex pilota di Formula 1 aveva invitato gli attuali piloti in griglia a una passeggiata in pista all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dove Senna subì un incidente mortale, per poi fermarsi sulla linea del traguardo, vicino al monumento di Senna alla curva del Tamburello, dove è morto, per un minuto di silenzio.