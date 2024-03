I test di Vettel ad Aragon. Seb su Porsche. Suggestione 24 ore di Le Mans

Sono ancora una cosa sola Vettel e la velocità. Il tedesco volante lontano dalla pista non ci può stare, tanto che nei giorni scorsi è stato immortalato alla guida di una Porsche 963 Hypercar (nella foto), una vettura da endurance che corre nel campionato Wec. E da lì subito suggestione: Vettel – ritiratosi nel 2022 – potrà correre a Le Mans? Secondo i media tedeschi, i test ad Aragon a cui ha preso parte il quattro volte campione del mondo di Formula 1, sarebbero propedeutici a farlo entrare in squadra. La tuta bianca senza sponsor, il solito casco con il tricolore tedesco, oltre a una serie di foto e video: gli ingredienti ci sarebbero tutti per suggerire un’operazione nostalgia con Vettel alla guida di una vettura alla 24 ore di Le Mans. Secondo il sito Auto Motor und Sport l’ex ferrarista potrebbe mettersi al volante della terza vettura del team ufficiale che viene messa in pista per la tappa francese. Finora, su questa vettura con il numero di partenza n. 4 è stato nominato solo il pilota ufficiale francese Mathieu Jaminet. Sebastian si è limitato a dire: "Vedremo cosa succederà dopo i test di Aragon, al momento non ci sono ulteriori piani per il futuro". Buono per lui, e ancora di più per la scuderia, che potrebbe vivere dell’immagine riflessa del grande campione. La decisione dovrebbe essere presa al più tardi entro metà aprile, con la possibilità che Vettel svolga un paio di gare preparatorie prima di Le Mans.