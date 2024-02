"Indagine interna sulla Red Bull F1: Ascoltato Christian Horner per accuse di comportamento inappropriato" Christian Horner, boss della Red Bull di F1, è stato ascoltato a Londra in seguito alle accuse di "comportamento inappropriato". L'azienda si avvale di un esperto esterno per valutare il caso e prevede di prendere una decisione prima della presentazione della vettura 2024.