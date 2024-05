La favola di Montecarlo. Profeta in patria. E la Ferrari c’è

Profeta in patria! E lasciate sullo sfondo, amici lettori, le pur inevitabili riflessioni sulla assenza di spettacolo a Montecarlo: adesso non interessano, non interessano perché Carletto ha fatto suonare le campane a Maranello.

Riesco faticosamente ad immaginare cosa deve essere passato per la testa di Leclerc mentre si avvicinava alla bandiera a scacchi. Lui nel Principato ci è nato, ha cominciato a sognarsi pilota da bambino, guardando le macchine sfrecciare sull’asfalto di casa.

Segue all’interno