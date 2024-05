La stampa britannica è sicura: addio alla Red Bull a fine stagione con annuncio a Miami. Ma per il progettista mago resta la clausola di non concorrenza. Newey, pronte le dimissioni: la Rossa cerca il colpaccio

Ci siamo. Autorevolissime fonti britanniche hanno confermato ieri l’addio di Adrian Newey alla Red Bull. Il Genio della Formula Uno post moderna ha consegnato la lettera di dimissioni. Dopo quasi vent’anni lascia il team con il quale ha vinto fin qui sette titoli mondiali piloti, quattro con Vettel e tre con Verstappen (ma il poker dell’olandese pare una formalità).

Secondo quanto anticipato da media londinesi, Newey resterà nei ranghi Bibitari fino alla fine di questa stagione. Da definire, tramite avvocati, la durata del periodo del divieto di non concorrenza. Red Bull vuole bloccare l’ingegnere Mago almeno per diciotto mesi, ma ovviamente il diretto interessato ha idee diverse.

In Ferrari? Logica vuole che John Elkann, il numero uno del Cavallino, sia sulle tracce del Leonardo Da Vinci del design applicato alle monoposto. Dopo il colpo Hamilton, l’ingaggio di Newey rappresenterebbe la classica ciliegina della torta sulla costruzione di un Dream Team, la Scuderia dei Sogni.

Accadrà?

Gli altri. Detto per inciso che Newey è (casualmente?) annunciato in Italia proprio in questi giorni, di sicuro al soggetto non mancano altre offerte. Lo vuole la Aston Martin. Lo cerca la Mercedes, che sta tentando anche Verstappen. E sta per entrare in F1 il colosso Audi.

Presto sapremo.

A Miami. Una cosa è certa: a Miami, dove nel week end la Formula Uno riaccenderà i motori, con tanto di Sprint Race al sabato, si parlerà solo di lui.

Di Adrian Newey. E nemmeno c’è bisogno di spiegare perché.