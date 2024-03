La tradizione si rinnova, aspettando la messa delle 11,15. Il parroco di Maranello suona le campane: "Festa doppia»

Suonano le campane di Maranello, la Ferrari torna alla vittoria e nel suo regno modenese esplode la primavera. "Oggi festeggiamo due volte: la domenica delle palme e la vittoria della Rossa", è raggiante don Marco dopo la messa. Le campane sono state suonate alle 11,15 e non all’alba. In giro a Maranello i turisti in visita al museo moltiplicano i selfie davanti al simbolo del Cavallino: "Finalmente! Abbiamo scelto il giorno giusto per venire". Anche il sindaco Luigi Zironi esulta: "È stata una doppietta da favola, ci ha scaldato il cuore: l’alba a Maranello non poteva essere migliore".

L’impresa di Carlos e Charles "è stata straordinaria, soprattutto per il grande spirito di squadra dimostrato, evidentemente decisivo per un risultato del genere. Da rimarcare anche la tenacia di Sainz, che a pochi giorni da un intervento è tornato al volante con un primo posto. Alle nostre Rosse va il più sincero ‘Bentornate alle vittoria’ da parte di tutta la città".

Nei club non stanno nella pelle: "Una vittoria grandiosa, il primo e secondo posto ci fanno sperare per il Gran Premio di quest’anno". Il dottor Paolo Contini (nella foto) è il presidente della Scuderia Ferrari club di Modena, l’unica al mondo a potersi fregiare del nome ’Enzo Ferrari’. Conta 130 soci, che proprio nei giorni scorsi si sono riuniti in assemblea. "La forza – sottolinea Contini- è nella macchina veramente veloce, che già si era distinta nei Gran Premi precedenti: questa non è una vittoria estemporanea, proprio perché c’erano già segnali che la macchina è davvero il top".