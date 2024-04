L’acquisizione da 4,2 miliardi di euro sarà completata entro l’anno. Ufficiale, Liberty Media raddoppia: dopo la Formula 1 si prende anche la Motogp

Mancava solo l’ufficializzazione, ora è arrivata: Liberty Media, che già possedeva la Formula 1, si è comprata anche il mondiale MotoGP. È ufficiale l’acquisizione da parte del colosso americano di Dorna Sports, società proprietaria dei diritti commerciali e di immagine del mondiale motociclistico. L’unico potenziale ostacolo per un’operazione da 4,2 miliardi di euro, debito compreso, che dovrebbe essere completata entro la fine del 2024, è il parere delle autorità competenti in materia di concorrenza e investimenti esteri, che dovranno dare il via libera. Nel 2006, il fondo lussemburghese CVC fu costretto proprio dalla Commissione europea a vendere Dorna, quando voleva acquisire la holding britannica che controllava la Formula 1.

Liberty Media, già proprietaria della Formula 1 dal 2017, acquisirà, in contanti e in azioni l’86% di Dorna Sports, mentre i manager della società spagnola (a partire dall’ad Carmelo Ezpeleta) manterranno il controllo delle restanti azioni. "Siamo molto lieti di espandere il nostro portafoglio nel settore dello sport e dell’ intrattenimento con l’acquisizione del campionato MotoGP" ha commentato Greg Maffei, Ceo del colosso statunitense. Dorna Sports era controllata dal fondo Bridgepoint e dal Canada Pension Plan Investment Fund. "Questo è il passo ideale nell’evoluzione della MotoGP e siamo entusiasti di ciò che questo nuovo traguardo porterà alla Dorna, al paddock della MotoGP e agli appassionati di sport motoristici", ha commentato Ezpeleta. Oltre alla MotoGP, Dorna Sports controlla anche i mondiali Superbike e MotoE.