L’alba del nuovo mondiale. Verstappen in casa Honda cala il poker nelle pole

Ha ricominciato da quello che sa fare meglio, Max Verstappen, ovvero andare più veloce degli altri. Non c’è stata storia nelle qualifiche del Gp del Giappone, con l’olandese che ha preceduto tutti, anche se poi Sergio Perez, suo compagno alla Red Bull, è vicino. Quarta pole su 4 in stagione per Max, determinato dopo l’inatteso stop nel Gp d’Australia. Del resto, sulla pista della Honda che fornisce il motore alla sua vettura, Verstappen giocava in casa. Gara tutta in salita per le Ferrari, con Sainz quarto e Leclerc ottavo. Il semaforo verde è scattato alle 7 stamani, la gara andrà in replica su Sky Sport alle 13, alle 15 e alle 17, e in chiaro su TV8 alle 14.

Nel frattempo, si parla sempre di mercato piloti. Alla Mercedes sono stati accostati diversi piloti per sostituire Hamilton, con Verstappen in cima alla lista dei desideri del boss della scuderia, Toto Wolff. Si è parlato anche del giovane italiano di F2 Kimi Antonelli e di Mick Schumacher.

Wolff ha dichiarato che la sua squadra ha in mente una lista ristretta, ma non ha voluto dire quanti nomi ci siano e che non vede l’ora di valutare Antonelli. "È stato il nostro ragazzo per molto tempo e siamo ansiosi di vedere cosa è in grado di fare in una vettura di Formula Uno".

La griglia di partenza

1ª fila 1. Verstappen (Ned, Red Bull) 1’28”197 2. Perez (Mex, Red Bull) 1’28”263 2ª fila 3. Norris (Gbr, McLaren) 1’28”489 4. Sainz (Esp, Ferrari) 1’28”682 3ª fila 5. Alonso (Esp, Aston Martin) 1’28”686 6. Piastri (Aus, McLaren) 1’28”760 4ª fila 7. Hamilton (Gbr, Mercedes) 1’28”766 8. Leclerc (Mon, Ferrari) 1’28”786 5ª fila 9. Russell (Gbr, Mercedes) 1’29”008 10. Tsunoda (Jpn, Racing Bulls) 1’29”413.