F1 a Las Vegas, Sainz vince la Netflix Cup di golf. Ma il trofeo gli sfugge dalle mani prima di alzarlo: distrutto

Las Vegas, 15 novembre 2023 - A Las Vegas torna la Formula Uno torna do 41 anni, e Carlos Sainz ne approfitta per giocare e vincere la Netflix Cup di golf. Peccato che il pilota spagnolo della Ferrari, sul podio con il compagno di team nel torneo Justin Thomas, si sia fatto sfuggire dalle mani il trofeo appena conquistato, che è andato in frantumi sotto gli occhi di tutti i presenti.

Una grande risata ha sottolineato la disattenzione di Sainz, che ancor prima di alzare al cielo il trofeo se lo è visto cadere dalle braccia. Il pilota di Maranello si è messo subito le mani tra i capelli, ma ormai la frittata era stata fatta.

Carlos Sainz se disfrazó de Lando 😂 pic.twitter.com/GdN5yKHsGK — Fernando Tornello 🌎🏁 (@F1Tornello) November 15, 2023

Un peccato visto il successo in finale per Sainz e per il compagno, l'ex numero 1 al mondo del green Thomas, contro Pierre Gasly e Tony Finau.

La distruzione del trofeo ha ricordato quanto capitò a Lando Norris, che sempre duante la Netflix Cup, lo scorso luglio al termine del GP d'Ungheria, secondo sul podio, disintegrò il trofeo del vincitore, in quella occasione Max Verstappen, per stappare una bottiglia di champagne e dare il via ai festeggiamenti.