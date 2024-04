Leclerc, casco speciale a Suzuka per ricordare Jules Bianchi. Foto

Suzuka (Giappone), 4 aprile 2024 – Il momento di aprire il gas, il momento del ricordo più doloroso. Dieci anni fa, sul circuito giapponese di Suzuka, Charles Leclerc perse un amico, Jules Bianchi. E in questo weekend di gara, il pilota della Ferrari correrà con un casco dedicato all’amico d’infanzia.

Il post di Leclerc:

"Un casco speciale in ricordo di una persona molto speciale per me. Sono passati 10 anni da quando abbiamo perso Jules, qui in Giappone. Quanti ricordi insieme che non dimenticherò mai e poi mai. Mi manchi e domenica farò di tutto per portare quel casco sul gradino più alto del podio".