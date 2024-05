"Leclerc deluso dalla qualifica, ma ottimista per la gara: "Voglio vincere""

La super Ferrari delle libere è solo un’illusione. E Leclerc prova a pensare positivo: "Voglio andare domani (oggi, ndr) con l’obiettivo di vincere". Deluso il monegasco della Ferrari per la sua seconda fila, sperava nella pole "perché in Fp1 e Fp2 siamo andati forte, anche se non contano niente e alla fine è sempre difficile leggere bene la performance di tutti perché abbiamo tutti dei livelli di benzina diversi". Quanto alle qualifica, ha spiegato che non è andato via il feeling, "ma la performance e non ce n’era di più. Il giro è stato abbastanza buono, però non ce n’era di più. Peccato, soprattutto qua in Italia, ma domani (oggi) è la gara, domani credo che ci siano un pò di chance di pioggia, dobbiamo essere sul lato giusto".

"Avrei preferito essere davanti agli altri per un decimo che essere dietro, però è molto serrata – guarda il bicchiere mezzo pieno il team principal Vasseur –. Chiaramente non è la pista più semplice nella quale superare, ma sarà una gara lunga. Abbiamo mostrato un buon passo nelle simulazioni, questa è la nostra base per domani. Partiremo dalla seconda fila quindi avremo una buona scia fino alla curva 2, vedremo cosa riusciremo a fare".