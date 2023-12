Leclerc e Sainz rinnovano. L’annuncio di Elkann:: "Restano sicuramente»

"Leclerc e Sainz resteranno certamente con noi". Parola di presidente: in occasione di un evento Exor, la cassaforte di famiglia, John Elkann ha messo il timbro sulla operazione rinnovo.

Carletto e Carlitos hanno un contratto con la Ferrari che scade a fine 2024. Con Verstappen blindato dalla Red Bull e dopo che Hamilton ha giurato fedeltà alla Mercedes almeno fino a tutto il 2025, rientrava nella logica privilegiare, a Maranello, la continuità. Resta da capire il termine della nuova intesa: nel 2026 la Formula Uno conoscerà una rivoluzione tecnologica e la mappa del potere potrebbe cambiare.

I numeri. Leclerc e Sainz sono compagni di squadra dal 2021. Nei tre campionati assieme, due volte in classifica generale ha prevalso il monegasco, una lo spagnolo. Cinque le vittorie: tre di Carletto e due di Carlitos.

Record? Se i due drivers prolungassero il contratto almeno fino al 2026, eguaglierebbero un primato storico. Quello detenuto da Michael Schumacher e Rubens Barrichello, che per sei anni di seguito, da iniziò 2000 a fine 2005, fecero coppia vestiti di Rosso.

Purtroppo, è già sicuro che Carletto e Carlitos non…imiteranno i risultati straordinari del Fenomeno tedesco e dello scudiero brasiliano. Con Michael e con Rubinho al volante, la Ferrari si aggiudicò cinque titoli piloti e cinque mondiali costruttori.

Bei tempi…

"Deluso ma…". Proprio pensando forse a quella ormai remota epopea John Elkann ha speso parole severe (ma giuste, eh) sul bilancio agonistico del 2023.

"Sinceramente la stagione è stata deludente, siamo arrivati terzi in campionato pur avendo conteso fino all’ultimo la piazza d’onore alla Mercedes. Ma è anche vero che nell’ultimo quarto del campionato abbiamo potuto competere anche con la Red Bull e abbiamo fatto molte pole. Pole che speriamo, l’anno prossimo, di convertire più spesso in vittorie. Ora dobbiamo prendere tutto quanto ci ha insegnato l’annata appena conclusa per spingere ancora".

Vasseur. Insomma, bastone e carota. Al resto dovrà pensare Fred Vasseur, che a metà dicembre, in occasione del tradizionale appuntamento natalizio con la stampa, avrà modo di illustrare i suoi progetti…