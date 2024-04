Leclerc, rabbia e orgoglio. Hamilton spinge Vettel

In Italia era notte quando a Suzuka sono iniziate le prove libere del Gran Premio del Giappone di Formula Uno. Occhi puntati su Carlos Sainz, uomo mercato: "Presto darò una accelerata sul mio futuro ma ancora non ho deciso – ha spiegato lo spagnolo- Quanto a questo Gp in Oriente, la Red Bull è la macchina da battere. Ma io non parto mai per arrivare secondo…"

Pro Vettel. Le prove di Suzuka Sono state…introdotte da una curiosa esternazione di Lewis Hamilton. Il futuro ferrarista ha infatti candidato un certo Seb Vettel per il posto che egli medesimo lascerà libero in Mercedes. "Se lui fosse disponibile sarebbe una emozione straordinaria – ha spiegato il sette volte campione del mondo –. Ho sempre ammirato e rispettato Seb, sia quando collezionava titoli con la Red Bull sia quando lottava contro di me guidando la Rossa di Maranello. È tedesco, ha passione, classe ed esperienza. Mi auguro accada…"

Torna? Vettel ha lasciato l’Aston Martin e la F1 a fine 2022. Aveva detto di volersi dedicare ad altro nella vita, ma deve aver cambiato idea, visto che ha già provato una Porsche e potrebbe partecipare alla prossima edizione della 24 Ore di Le Mans. Secondo fonti tedesche, Vettel ha dato la disponibilità a Toto Wolff per subentrare ad Hamilton nel 2025. Sarebbe una soluzione a sorpresa, ma mai dire mai in Formula Uno.

Leclerc rosica. Ma questo è il futuro. Nel presente, sentiamo la onesta ammissione di Carletto. "Sarei un bugiardo se raccontassi di aver gioito per l’impresa di Sainz in Australia – ha detto Leclerc –. Il mio compagno a Melbourne è stato più bravo di me e ha meritato il successo, ma avrei voluto batterlo…"

Poi sulla Scuderia: "Dico che a Maranello abbiamo fatto un ottimo lavoro durante l’inverno, la SF-24 è un netto passo avanti rispetto alla vettura dell’anno scorso. Sia nelle gare in Bahrain che in Arabia Saudita, come squadra, abbiamo ottenuto il miglior risultato a disposizione e in Australia abbiamo sfruttato perfettamente il flop dei nostri avversari non lasciando nemmeno un punto sul tavolo. Ovviamente io non ho ancora vinto e questo resta il mio obiettivo immediato a breve termine, ma credo che abbiamo massimizzato il nostro pacchetto. Però per le caratteristiche della pista qui in Giappone è di nuovo favorito Verstappen".

La pole. Viene assegnata domattina dalle 8 in poi. Diretta Sky.