MERCEDES IN CRISI. Leclerc buon secondo, ma il sorriso è tirato: "Per la Ferrari è stato un grande week end»

Rosica, Carletto. Altro che. D’altronde, c’è da capirlo. La Ferrari vince, ok. Ma con l’altro pilota. E in due gare su due in questo 2024, sempre Carlitos gli è stato davanti. Tenga presente il lettore che per ogni driver il primo avversario è il collega di lavoro, il compagno di squadra.

Ciò premesso, Leclerc è un signore. Non può sprizzare felicità da tutti i pori, ma partecipa senza riserve agli entusiasmo collettivi.

Come cantava Ligabue? Ah, già: chi si accontenta gode, così così.

Le parole. Dopo, il principe di Monaco ha assunto l’atteggiamento dell’uomo squadra. "È stato un stato un grande weekend per il team. Abbiamo conquistato tutti i punti disponibili, grazie a una doppietta impreziosita dal giro più veloce. Qui a Melbourne Carlos è stato fantastico. Io ho avuto un’ottima prima parte di gara, riuscendo a stare davanti a Lando Norris in occasione del primo pit-stop.

Quando sono passato dalle gomme Mediium alle Hard ho sofferto un po’ di graining; nel finale, con il secondo treno della stessa mescola, il mio passo è stato invece molto veloce e ciò mi ha consentito di controllare il vantaggio su Lando.

Nei primi tre Gran Premi di quest’anno abbiamo sfruttato tutto il nostro potenziale: ora sappiamo che è davvero buono, e testimonia tutto il duro lavoro che il team ha realizzato negli ultimi mesi. Dobbiamo continuare così".

Fred. In un contesto di gioia collettiva, il sempre ilare Fred Vasseur ha celebrato la prima doppietta Rossa della sua gestione, iniziata a gennaio 2023. A lui sono arrivati in tempo reale i complimenti del presidente Elkann e dell’amministratore delegato Vigna. Una gran giornata per il curato di campagna.

Ecco le sue parole: "Io voglio fare i complimenti a tutta la squadra perché è stata perfetta e questa doppietta ripaga tutti dello straordinario lavoro fatto a partire dalla scorsa stagione e che sta continuando quest’anno, tanto in pista che a Maranello. Certo, Carlos merita una menzione speciale perché non si può dimenticare che poco più di due settimane fa era appena stato operato: ora sembra che quell’intervento non sia mai avvenuto; è rimasto costantemente concentrato e ha portato a termine un weekend sensazionale.

Anche Charles è stato molto concreto, perché dopo qualifiche imperfette doveva gestire le gomme, ma pure riuscire a rimontare dato che la vettura gliene dava le potenzialità. È stato davvero bravo sia nel primo che nell’ultimo stint e il giro più veloce colto alla fine testimonia i progressi compiuti anche sul fronte della gestione gomme.

In questo weekend siamo stati veloci fin dalla prima sessione di libere e credo che abbiamo fatto un bel salto di qualità rispetto ad un anno fa, quando avevamo lasciato Melbourne senza nemmeno un punto. Non eravamo delusi dei risultati di Bahrain e Jeddah e ora non ci esaltiamo oltre misura per questa doppietta. Dobbiamo continuare con questo approccio anche nelle prossime gare perché è solo così che si può continuare a conquistare i risultati che vogliamo".

Vasseur sta cominciando a sognare in grande.