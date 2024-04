"Michael Schumacher a Shanghai: L'ultimo trionfo sotto la bandiera a scacchi"

Leo

Turrini

Ma siccome mi è capitato di accennare, qualche riga fa, ai concetti di leggenda, mito e tradizione, ecco, mi permetta il lettore un sussulto di commozione.

A Shanghai, dove Sainz e Leclerc tenteranno di dare fastidio a Verstappen, io nel 2006 c’ero. Poteva essere una domenica qualunque, invece per l’ultima volta in carriera Michael Schumacher sfrecciò in trionfo sotto la bandiera a scacchi.

Fu il suo successo numero 72 con la Ferrari, il novantunesimo in carriera. Non ci sarebbero più state repliche.

Buona fortuna a Carletto e a Carlitos.