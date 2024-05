Nations League. L’Italia parte bene 3-0 alla Germania. Domani sfida all’Iran

Una grande rimonta nel terzo set dopo aver controllato i primi due, e l’Italvolley parte con una vittoria per 3-0 ai danni della Germania nella prima gara di Nations League, nel girone che si disputa in Brasile a Rio de Janeiro, in quel Maracanazinho dove l’Italia vinse il suo primo mondiale con Fefè De Giorgi.

Oggi De Giorgi è il ct di un gruppo che cerca di mantenere il posto nel ranking che garantisce il pass per i giochi olimpici. I tedeschi sono stati sconfitti 3-0 (25-21, 25-18, 25-23), nel terzo set i tedeschi erano avanti per 22-18. Domani l’Italia affronta l’Iran alle 22.30 italiane (Dazn e Volleyballtv).