Notte tinta di Rosso a Las Vegas. Leclerc come Lauda: storica pole

Solo Schumi ha fatto meglio di Carletto! Centrando la ventitreesima pole in groppa al Cavallino, Leclerc ha raggiunto Niki Lauda nella speciale classifica riservata ai piloti della Ferrari. Grazie al Principe di Montecarlo, a Las Vegas è uscito il Rosso. Era sabato e come diceva sempre Schumacher i punti si fanno alla domenica. Però è una soddisfazione a prescindere.

Le parole. La qualifica di Carletto è stata esemplare. Nella notte sulla Strip della capitale del gioco d’azzardo, Leclerc ha estratto il massimo dal motore della SF23. Insomma, ha una volta di più ribadito l’istinto purissimo per la velocità. Fidatevi di un vecchio guardone da autodromi come l’autore di queste righe: 23 pole sono tantissime, per uno che dal 2019 ha guidato una Ferrari raramente irresistibile. Charles ha commentato così l’impresa, l’ennesima sul giro secco: "La pista qui mi piace molto e mi sono sentito a mio agio in macchina per tutto il weekend. A livello di passo gara spero che riusciremo a convertire questa pole in una vittoria". Sarebbe ora.

Il rimpianto. Oggi accanto a Carletto sulla griglia di partenza ci sarà l’immarcescibile Verstappen. Ma, cronometro alla mano!, doveva esserci Sainz, più lento del compagno di scuderia per una manciata di millesimi. Lo spagnolo partirà dalla undicesima casella per la assurda penalizzazione rimediata causa…tombino. Una follia figlia di regole stupide. Sainz è ancora arrabbiato per l’ingiustizia subita: "La nostra è stata una grande qualifica per la squadra anche se purtroppo non potrà essere una prima fila completa visto che dobbiamo scontare la penalizzazione. La frustrazione e la rabbia non se ne andranno facilmente, a maggior ragione vedendo quanto siamo competitivi su questa nuova pista. Spero che sarà una domenica divertente, con molti sorpassi".

Strategia. Ci fosse stato Sainz là davanti, la Ferrari avrebbe potuto abbozzare un gioco di squadra. Vasseur, il capo del reparto corse, opta per l’ottimismo: "Per la vicenda del tombino ci faremo sentire con la Fia dopo la gara. Per ora abbiamo conquistato un bellissimo risultato di squadra grazie a Charles, ancora una volta straordinario sul giro secco, e a un grande Carlos, dietro di un soffio. Vorrei sottolineare come siamo stati davanti in ogni fase della qualifica e su un circuito completamente nuovo, il che ci dà fiducia in vista del Gp. Purtroppo dobbiamo fare i conti con la penalità di Carlos che avrebbe meritato di prendere il via dalla prima fila. Sappiamo che non è giusto ma ha mostrato un ottimo passo, pari a quello di Charles. Occorre preparare bene la strategia, specialmente perché su un circuito come questo sono tanti gli scenari di cui tenere conto con Safety Car e neutralizzazioni sempre potenzialmente in agguato. Sono sicuro che possiamo fare bene ed è bello anche constatare come ci siano quattro power unit Ferrari nella top ten, una Haas e una Alfa. Con la partenza alle 22, la pista sarà ancora una volta piuttosto fredda, per cui con le gomme dovremo prepararci a gestire il graining più che il surriscaldamento…".

In tv. Ieri hanno deluso Hamilton, Perez e le due McLaren. Il Gp di Las Vegas scatta stamattina alle 7, diretta Sky. Repliche alle 10, 17 e 20 e in chiaro su Tv8 alle 14