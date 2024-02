"Parte il braccio di ferro: inizia il test della Formula 1 a Bahrain"

Cominciano i test, comincia la partita a poker. Prove tecniche di Mondiale al via da oggi in Bahrain sul circuito di Sakhir. L’appuntamento è dalle 8 del mattino italiane alle 17, si va avanti fino a venerdì (diretta tv Sky Sport F1, canale 207). Un totale di 24 ore di prove in cui si cercherà di scoprire l’aspetto e le vere scelte tecniche dei team nel valzer delle monoposto. Mosse, finte e contromosse per dare l’illusione agli avversari di una grande competitività, oppure no? Fra rastrelli e sfide col cronometro in cui entra in gioco anche la performance delle gomme oltre a quella del pilota, che potrebbe ricevere dal muretto anche l’indicazione di non spingere troppo. La Ferrari ha comunicato che a portare per primo in pista la propria SF-24 Charles Leclerc, Carlos Sainz nel pomeriggio. La Red Bull schiererà invece Max Verstappen per tutta la giornata. Quanto alle variabili, al mattino fa più caldo e la pista è solitamente meno gommata, più sporca e in definitiva più scivolosa, mentre nel tardo pomeriggio con le temperature più fresche e il circuito in condizioni migliori è più facile spingere. Difficile riuscire a fare pronostici a partire dai test che spesso raccontano risultati ’bugiardi’, ma un riscontro più attendibile potrebbe arrivare dalle simulazioni di gara del terzo giorno. Quanto alle gomme, Red Bull ha puntato su coperture più dure, mentre Ferrari ha seguito l’approccio opposto scegliendo mescole più tenere. Mercedes sarà quella con più set di C3, ben 25, McLaren e Alpine si presenteranno senza compound morbidi.