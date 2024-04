Patto Ferrari-Hp. Livrea azzurra per il Gp di Miami

Ferrari verso la trasferta americana con un pacchetto di miglioramenti tecnici e tante novità in arrivo. A partire da un nuovo ’look’, che prevede l’azzurro nella livrea e una collaborazione con Hewlett-Packard, azienda tecnologica made in Usa. La collaborazione prevede l’impegno comune di promuovere l’innovazione sostenibile ad accelerare l’uso di tecnologie mirate attraverso il team di Formula 1 scuderia Ferrari, scuderia Ferrari esports team, e la scuderia Ferrari driver academy. Inoltre, il logo Hp farà il suo esordio sulle monoposto di F1 prima del Gp di Miami dal 3 al 5 maggio: la squadra inizierà a gareggiare come scuderia Ferrari Hp. Anche il team Scuderia Ferrari Esports e la vettura Scuderia Ferrari con cui Maya Weug compete in F1 Academy, nella serie tutte al femminile lanciata nel 2023, gareggeranno con il nuovo nome.

A Miami è svolta anche nel look: Cavallino alla riscoperta dell’Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino, nella storia del brand. Le due tonalità di azzurro daranno vita ad una speciale livrea della SF-24 per la gara di Miami (e le foto dei look dei piloti sono già comparse su Instagram).

L’Azzurro La Plata, dalla tonalità chiara, rappresenta il colore delle auto delle squadre argentine, ed era simile alla livrea di Alberto Ascari nelle sue stagioni più vincenti. Inoltre, John Surtees e Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti e Chris Amon avevano le tute del medesimo colore, e persino Niki Lauda, nel primo anno in Ferrari, si vestiva con quella tonalità, il colore dei camici degli operai di Maranello.

L’Azzurro Dino, invece, è un blu più carico scelto per le tute di Arturo Merzario e di Clay Regazzoni, che fu l’ultimo ad indossarlo nel 1974.