Quanti progetti su Newey. Red Bull: "Libero dal 2027"

Come ampiamente prevedibile, la fuoruscita di Adrian Newey dall’Impero Bibitaro sta scatenando un vespaio. D’altronde stiamo parlando del…Leo Messi dei progettisti, campione del mondo con le sue monoposto in Williams,McLaren e Red Bull.

2027? Proprio la Red Bull ha fatto sapere due cosucce intriganti. La prima: finora il team non ha ricevuto lettere di dimissioni. La seconda: in ogni caso il Mago sotto contratto fino a tutto il 2025 e dunque, per le clausole sul divieto di concorrenza, solo dal 2027 (!) Newey potrebbe essere operativo per il nuovo datore di lavoro…

Causa? Naturalmente in casi del genere gli avvocati si sfregano le mani. Tutto è negoziabile in certi ambienti e in Formula Uno di quattrini ne girano tanti.

Newey potrebbe anche intentare una causa per quanto accaduto in Red Bull negli ultimi tempi: lo scandalo a luci rosse che ha coinvolto Horner, il coinvolgimento in polemiche roventi del padre di Verstappen e del consulente Helmut Marko, i dubbi sui futuri assetti della squadra.

Ma è chiaro che il Messi dei progettisti preferirebbe evitare strascichi legali.

Ferrari? C’è poi il cuore del problema. Dove andrà Newey?

Tutti lo vogliono. La Ferrari lo corteggia da anni e anni. John Elkann ci tiene sul serio, ai Gran Premi: dopo Hamilton, il pilota più vincente nella storia, vuole ingaggiare il progettista dei record. Tra l’altro Adrian adora la vela e il Cavallino ha da tempo annunciato un programma “marittimo” che coinvolge lo skipper Soldini…

Max? In ogni caso, Newey sul mercato ha solo l’imbarazzo della scelta. La ricchissima Aston Martin lo coprirebbe d’oro. La Audi, in F1 dal 2026, dove compete è abituata al successo.

E poi c’è l’incognita Mercedes, legata anche alla reazione di Max Verstappen all’addio del tecnico che gli ha confezionato per anni macchine stellari. Se l’olandese rompesse con Red Bull per sposare la Freccia d’Argento, che farebbe il Mago?

Hulk. Infine, una cosa certa. La Sauber, in attesa di diventare Audi, per il 2025 ha ingaggiato Nico Hulkenberg, che lascerà la Haas.