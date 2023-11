Sfortuna Leclerc: "Dovrò andare a Lourdes". La sfida a Verstappen non inizia neanche

Il dramma di Carletto si consuma in diretta mondovisione. Nemmeno ha completato il giro di ricognizione in quel di Interlagos, il povero Leclerc. Sognava di dare fastidio a Max Verstappen, almeno per un po’. E invece niente, ecco un’altra mazzata micidiale. Stavolta accolta, via radio, con una sconfortata dichiarazione: "Ma perché sono così sfortunato, perché?".

Se non piangeva sotto il casco, quasi.

"A Lourdes…". Dopo, il monegasco ha confidato il suo malessere esistenziale. "Comincio a pensare che forse dovrei andare in pellegrinaggio a Lourdes – ha sospirato Carletto –. Non sono mai stato così sfortunato in carriera! Ho addosso una delusione enorme, fino al guasto improvviso qui in Brasile le cose erano andate bene, invece una volta ancora rimango con un pugno di mosche…"

La causa. Ma cosa è successo, di preciso? Cosa ha smesso di funzionare sulla Rossa di Leclerc, visto che da subito è stata esclusa l’ipotesi di un errore del pilota?

"Io posso soltanto dire che ad un certo punto mi sono ritrovato passeggero a bordo di una monoposto impazzita – ha spiegato Charles . È stato un problema idraulico ed è scattato il meccanismo di sicurezza che blocca le ruote posteriori. Non potevo farci niente…".

I numeri. Le statistiche sono aride, talvolta le cifre ingannano, eppure beccatevi quanto segue.

Sono i ritiri di Leclerc quando stava in prima fila.

Uno, Monaco 2021, era in pole, non è partito, causa crack del semiasse.

Due, Spagna 2022, era in pole, in gara si è rotta la Power Unit.

Tre. Baku 2022, stava in pole, kappao la Power Unit.

Quattro. Francia 2022, altra pole, finisce in testacoda.

Cinque. USA 2023, pole, arriva in fondo, ma poi viene squalificato per il fondo irregolare della vettura.

Adesso, Interlagos…

La storia. Allargando la…ricerca a precedenti Rossi altrettanto sgradevoli, ne ricordo due che fecero epoca.

Nel 1991 Alain Prost si piantò in una pozzanghera con la Ferrari alla Rivazza, a Imola, durante il giro di ricognizione. Era secondo in griglia accanto a Senna, non partì mai.

Nel 1996 in Francia, a Magny Cours, Michael Schumacher, che era in pole, ruppe il motore sempre nel giro di ricognizione.

Per Michele. Pace. La Formula Uno tornerà in pista fra due settimane. Insolito e clamoroso lo scenario: si correrà su un tracciato allestito sulla Strip di Las Vegas. Il Gran Premio scatterà nella tarda serata del sabato in Nevada, quando in Italia sarà già domenica mattina.

Alla capitale del gioco d’azzardo è legato un ricordo struggente: proprio lì, ma su un circuito diverso da quello del 2023, nel 1982 Michele Alboreto conquistò la prima vittoria in carriera, al volante di una Tyrrell.

Magari la memoria di Michele porterà fortuna a Carletto…