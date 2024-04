Sole rosso, il risveglio di Hamilton. Ma a Shanghai è Formula caos

Prima la buona notizia per i ferraristi: Lewis Hamilton non ha disimparato a guidare! Nelle qualifiche per la Sprint Race che si corre oggi, disputate in circostanze estreme sotto la pioggia su un asfalto viscido, beh, il sette volte campione del mondo ha ottenuto il secondo miglior tempo. Solo Lando Norris, con la McLaren, è stato più veloce.

La cattiva notizia è che sul bagnato le Rosse hanno stentato molto. Di nuovo Sainz è stato più efficace di Leclerc, incappato in un evitabile errore.

Per fortuna per oggi e domani il meteo di Shanghai promette sole a catinelle, come nel film di Zalone.

Il caos. In generale, il ritorno della F1 in Cina dopo cinque anni sta proponendo, francamente parlando, esempi non esattamente virtuosi.

Gli organizzatori locali non avevano informato la Pirelli di aver ricoperto con un manto di bitume il tracciato. Le caratteristiche dell’asfalto sono molto diverse rispetto al 2019 e le gomme portate dal fornitore sarebbero state diverse se i cinesi avessero comunicato a chi di dovere quanto realizzato.

Non solo. Durante le prove libere, si presume per la tipologia dei materiali utilizzati, l’erba a bordo pista…ha preso fuoco!

Facciamo che ci si aspettava qualcosa di meglio dai cinesi, sperando non ci siano altre brutte sorprese.

Vasseur. Sull’argomento è intervenuto anche il capo del reparto corse del Cavallino.

"Onestamente le condizioni nella fase finale erano estremamente difficili e noi abbiamo faticato a mettere in temperatura le gomme Intermedie, anche se credo che non siamo stati i soli a incontrare difficoltà – ha detto Fred Vasseur –. Analizzeremo i dati e vedremo che cosa possiamo imparare da questa prima uscita di stagione sul bagnato, anche se credo che le condizioni dell’asfalto abbiano contribuito a rendere la situazione ancora più insidiosa. Per il week end il meteo dovrebbe migliorare e ci aspettiamo di gareggiare sull’asciutto sia nella Sprint che nel Gran Premio.

Di sicuro speravamo in una prima giornata di attività in pista un po’ meno complicata visto che non giravamo qui da cinque anni ed era la prima volta per questa generazione di monoposto. Stiamo tutti lavorando un po’ al buio e l’asfalto è particolarmente difficile da capire, però credo che stiamo gestendo la situazione nel modo giusto e spero che l’aver risparmiato un set di Medium ci tornerà utile. Per noi l’obiettivo è portare a casa punti nella Sprint e dopo cominceremo a lavorare per domenica quando si assegnano i punti pesanti…"

In tv. Stamattina alle 9 saranno disputate le prove che determineranno la griglia di partenza del Gran Premio vero e proprio, che scatterà domani sempre alle 9. Tutto in diretta Sky.