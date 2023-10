Sotto le stelle del Messico. Leclerc, Sainz e Perez: il gran premio del rinnovo

Per la Ferrari il Gran Premio del Messico è cominciato…in infermeria. Charles Leclerc ha un problema ai denti, Carlos Sainz è infastidito da noie intestinali. Entrambi i piloti della Rossa hanno comunque promesso massima efficienza per le qualifiche e per la corsa.

Il duello. la coppia del Cavallino, in un campionato monopolizzato da Verstappen e dalla Red Bull, ha in ballo una questione di supremazia domestica. Lo spagnolo è in vantaggio e il monegasco causa squalifica ha perso i punti che aveva conquistato in Texas. Nelle due stagioni vissute assieme, il bilancio è in parità. Nel 2021 è arrivato davanti Sainz, nel 2022 ha prevalso Leclerc.

In palio non c’è niente, se non una fetta, peraltro non piccola!, di orgoglio. I due hanno una corretta relazione di lavoro, ma non nascondono di sentirsi in competizione. Fin qui, purtroppo, solo per piazzamenti…

I contratti. Entrambi i ferraristi sono legati alla Rossa da un contratto che scade a fine 2024. Per volontà di Fred Vasseur, il sempre ilare capo del reparto corse di Maranello, le discussioni su un prolungamento delle intese sono state rinviate a fine campionato.

Con Verstappen blindato dai Bibitari e con Hamilton e Russell già sistemati in Mercedes per le prossime due stagioni, la permanenza di Carlitos e Carletto dovrebbe essere l’opzione naturale.

Ma in Formula Uno talvolta accadono cose strane…

La scorta. Esempio: Perez ha un accordo valido con Red Bull fino al 2024. Ma le sue prestazioni sono state talmente scadenti, da giugno in poi, che girano voci su una possibile rescissione anticipata. In Messico, dove Perez è popolarissimo, non l’hanno presa bene. Già inTexas i tifosi del Checo hanno fischiato l’olandese, cui per il week end è stata fornita una scorta armata.

"Ma io sono tranquillissimo-ha detto il campione del mondo- Non ho problemi con Perez e sono contento di correre a Città del Messico".

In tv. Su Sky alle 19,30 prove libere, alle 23 le qualifiche. Domani alle 21 il gran premio.