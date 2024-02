F1 2024, rivoluzione sprint race: ecco tutte le novità

Roma, 6 febbraio 2024 – Mentre iniziano a svelarsi le nuove vetture che gareggeranno nel mondiale 2024 di Formula 1 (Williams e Sauber hanno già mostrato le novità, la settimana prossima toccherà a Ferrari il 13 e Red Bull il 15), cambia il formato delle gare sprint e dell’intero weekend per la stagione che inizierà in Bahrain tra poche settimane, con il primo gran premio in programma sabato 2 marzo. Nel 2023 le gare sprint sono state vinte da Verstappen (4 su 6), Piastri e Perez.

La F1 Commission ha spostato al venerdì, dopo le prove libere, le qualifiche per le gare sprint, che saranno sei in questa stagione. La gara sprint si terrà il sabato mattina, le qualifiche per il gran premio torneranno ad essere disputate il sabato pomeriggio, 24 ore prima del Gp. Le sei gare sprint in questa stagione sono previste in Cina, a Miami, in Austria, ad Austin, in Brasile e in Qatar. La decisione della F1 Commission attende ora la ratifica del World Motorsport Council, in calendario il 28 febbraio prossimo. Tra le decisioni da avallare ci sono anche la scelta di portare a quattro le power unit disponibili per ogni pilota durante la stagione quest’anno e nel 2025 (erano tre fino all’anno scorso), e la possibilità di attivare il Drs per facilitare i sorpassi già dopo un solo giro di gara (finora bisognava attendere due giri).